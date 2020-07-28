اتحاد الصناعات: السيسي يفاجئنا يوميا بافتتاح مشروعات ويثبت أنه ابن بار

قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفاجئنا كل يوم بافتتاح مشروع يقول فيه للشعب المصري "أنا ابن بار لهذه الدولة"، لافتاً إلى أنه يعمل في كل المجالات لرفع معدلات التنمية، حل مشكلة البطالة، وحل مشاكل الصناعة".

وأضاف المرشدي، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس يهتم كثيرا بصناعة الغزل والنسيج الذي تعد صناعة قومية لا بد من الحفاظ عليها وحل مشاكلها، وأعطى الحكومة المصرية توجيه لحل مشاكل هذا القطاع، مشيراً إلى أن الرئيس افتتح اليوم مجمعا للصناعات النسيجية بمراحله المختلفة "الغزل والنسيج، الدباغة، الطباعة، والتكييس".

وأكد، أن الرئيس أعطى رسالة للحكومة المصرية بالعمل على حل مشاكل قطاع الصناعات النسيجية لأن هذا القطاع من أكبر القطاعات الصناعية في مصر، وأنه لكي نحقق صادرات وتغطية السوق المحلية فهناك شقان للإنتاج، الأول هو لا بد أن يكون لدينا إنتاج ونستطيع تغطية احتياجات المواطنين في السوق المحلية والفائض من الإنتاج يتم تصديره للخارج.

وتابع، أننا نعمل على تشغيل المصانع التي توقفت وعلى حل المشاكل التي تتعرض لها الصناعات النسيجية، ويتم العمل حالياً على تطوير جميع شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج بعدما كانت الحكومات السابقة تدمر هذا القطاع وأوقفت المصانع وخرجت العمال بنظام المعاش المبكر وتم تخصيص هذه المصانع وتدمر قطاع الأعمال العام الذي كان عنصرا رئيسيا من عناصر الأدوات في يد الدولة في التحكم الأسعار لصالح المواطن وتعيد الدولة اليوم تشغيل كل مصانع قطاع الأعمال العام بتحديث آلاتها ومعداتها.