اتحاد الصناعات: السيسي قائد يواصل الليل بالنهار لتوفير فرص عمل لشعبه

أشاد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية بالروبيكي اليوم، وقال إن الرئيس يفاجأ المصريين دائما بافتتاحات ومشروعات وإنجازات، مؤكدًا أنه قائد بالفعل ويواصل الليل والنهار لتوفير فرصة عمل لأبناء شعبه.

وأضاف "المرشدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن مشروعات الروبيكي تساهم في حل مشاكل الصناع خاصة في مجال الغزل والنسيج وهي خطوة على الطريق الصحيح لإحياء قطاع الغزل والنسيج، كما أن تلك الافتتاحات بمثابة رسالة لكافة المسؤولين بالحكومة.

وأشار رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إلى أن السيسي أراد توجيه رسالة للحكومة وكذلك للدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أن يهموا في عملهم "عاوز يقولهم هموا واتجدعنوا وحلوا مشاكل قطاع الصناعي في مصر"، موضحًا أن قطاع الغزل والنسيج يمثل 25% من العمال العاملين في الصناعة في مصر.

وأوضح أن القطاع يحتاج لإجراءات لحماية الصناعات الوطنية لتغطية السوق المحلي ومنع الاستيراد من الخارج، كما أن الرئيس تحدث عن معدل التصدير، يريده أن يصل لـ100 مليار دولار، وكي يحدث هذا يجب حل مشاكل الصناعات النسيجية "لا نريد دعما ماليا، ولكن نريد إجراءات لضبط السوق لأن 50% من البضائع في السوق مهربة من الخارج".

وأوضح المرشدي، أن هذه البضائع التي تأتي مهربة من الخارج لا تدفع ضرائب ولا قيمة مضافة وبالتالي هي منافس شرس للصناعة المصرية، موضحًا أنه يريد اجتماعا مع وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أجل وضع حل للمشاكل التي تواجه الصناعة.

وتابع: "شوفت هذا الافتتاح بفرحة وإحساس إن السيسي قائد حامل هم شعبه".