بعد اختفاء 13 يوما.. العثور على جثة رجل أعمال داخل "كيس موتى" بالإسكندرية

تواصل أجهزة الأمن بالإسكندرية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة "رجل أعمال"، داخل كيس ملقى بطريق محور أبو قير بمنطقة المنتزه، وتبين من خلال التحريات والمعاينة أن الجثة ملفوفة في كيس يستخدم في تكفين الموتى، خاصة المتوفين بسبب فيروس كورونا، وتنبعث منه رائحة كريهة.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن الجثة لرجل فى العقد السادس من عمره يرتدى كامل ملابسه في حالة تحلل رمى، وبجواره 20 أمبول زجاجى بها عينات دماء، ولا يجود مع الجثة أي متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية تكشف هويته.

وعقب تلقى البلاغ من رواد المنطقة، انتقل فريق من المحققين إلى مسرح الجريمة، وبفحص بلاغات التغيب تبين ان الجثة لرجل أعمال 57 سنة، متغيب منذ قرابة 13 يوما، ونجله بلغ بغيابه رسميا، وبدأت القوات على الفور فى الانتشار بمسرح الجريمة، وتم وضع خطة بحث وتحري للوقوف على ملابسات الواقعة.

واستهدفت الخطة، فحص كاميرات المراقبة، ومناقشة عدد من شهود العيان، وأسرة المجنى عليه لمناقشتها حول علاقاته، ومعرفة إذا ما كان هناك خلافات أو خصومة مع أشخاص تصل إلى ارتكاب جريمة قتل من عدمه.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة، وتم مناظرة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات المباحث وتحقيقاتها، أن بداية الواقعة كانت ببلاغ تلقاه اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على كيس بلاستيك يستخدم في تكفين الموتى، خاصة مصابى فيروس كورونا، ملقى بطريق محور أبو قير وتنبعث منه رائحة كريهة.

توصلت جهود الفريق إلى الجثة لرجل أعمال "تاجر حديد" يدعى "ف. ع." 57 سنة، وبمناقشة نجله قرر أن والده متغيب عن المنزل منذ 7 أكتوبر الجارى، وأنه حرر محضر بتغيبه يوم 10 أكتوبر، ولا يعرف سبب اختفائه، ولا تزال قوات الأمن تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة.