28 طعنة وبحيرة دماء.. جريمة قتل غامضة داخل شقة في أكتوبر

عقارب الساعة تشير إلى السادسة من صباح اليوم الخميس، كانت الأمور تسير بشكل هادئ داخل قسم شرطة أول أكتوبر، وسرعان ما تحول الهدوء إلى عاصفة.. دقائق معدودة وحضر عدد من سكان إحدى العقارات إلى مأمور القسم، ليخبروه بوقوع جريمة قتل فى شقة سكنية بالعقار.

بمجرد تسجيل المعلومات والبيانات الخاصة بالبلاغ، انتقل إلى موقع الحادث فريق من ضباط المباحث تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث.

"جثة لرجل فى العقد السادس من عمره، مصابًا بنحو 28 طعنة.. آثار دماء كثيرة فى الشقة"، هذا ما سجلته المباحث، فور الوصول إلى مسرح الجريمة، وذكرت في تفاصيل المعاينة، أن الوضع العام "يشير إلى وجود مشاجرة وقعت بين المجنى عليه، والجانى -المجهول-، وأن بعثرة محتويات الشقة قد تكون ناتجة عن المشاجرة، أو تشير إلى احتمالية وقوع الجريمة بدافع السرقة".

وحضر فريق من المحققين وناظروا جثة المجنى عليه، وتبين أنه مهندس عمره 53 سنة، مقيم بمفرده داخل الشقة -مسرح الجريمة- ومتزوج ومنفصل عن زوجته، واستأجر الشقة منذ عدة أشهر.

وأضافت التحريات والمعاينة، التى جرت تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوى رئيس المباحث، إلى أن الجانى المجهول، دخل الشقة بطريقة مشروعة، وأنه عقب دخوله الشقة وقعت مشادة بينه وبين الضحية تطورت إلى مشاجرة، استخدام الجانى خلالها سلاح أبيض "سكين"، وسدد عدة طعنات فى أماكن متفرقة بجسد الضحية.

وفحصت قوة الأمن، كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الجريمة لبيان ما إذا كانت الكاميرات رصدت دخول أو خروج غرباء من العقار فى وقت معاصر للجريمة، وبدأت أيضًا فى مناقشة شهود العيان وسكان العقار للوقوف على ملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى باشرت التحقيق.