منافسة شرسة بين "القائمة الوطنية ونداء مصر" بانتخابات النواب في الصعيد

تشهد انتخابات مجلس النواب بالصعيد منافسة بين القائمة الوطنية "من أجل مصر"، وقائمة "نداء مصر"، وذلك لحصد المقاعد الـ100 الموجودة بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي تضم محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر.

ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، لـ"الوطن"، إن الانتخابات الحالية تشهد منافسة سواء علي المقاعد الفردية أو حتي القائمة، بشكل كبير جدا عن انتخابات الشيوخ، مشيرا إلي أن القائمة الوطنية من أجل مصر، تنافس علي كافة مقاعد القوائم، خصوصا أنها اكتسحب انتخابات مجلس الشيوخ وحصدت مقاعد القوائم الـ100.

هشام موسي: الأصوات ستحسم النتيجة

في المقابل، قال هشام موسي، ممثل قائمة "نداء مصر" بدائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، إن القائمة ستكون منافسة لقائمة "من أجل مصر" والأصوات هي من ستحسم المعركة الانتخابية في النهاية، مشيرا أنهم نظموا مؤتمرات جماهيرة كثيرة علي مستوي الجمهورية وتواصلت مع الناخبين في دوائرهم الانتخابية.

وطالب موسي، لـ"الوطن"، المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات، مؤكدا ان التصويت واجب وطني لا يمكن التخلي عنه مهما كانت الأسباب خصوصا أن الدولة وفرت كافة الأجواء المطلوبة لعملية التصويت من إجراءات احترازية داخل اللجان ووسائل مساعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة علاوة على وسائل تعريف المواطنين بأماكن لجانهم الانتخابية.

وتشمل دوائر نظام القوائم كلا من، دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة 100 مقعد، وتضمنت "القاهرة بنحو 31 مقعدًا، والقليوبية بـ"14 مقعدًا، الدقهلية بـ17 مقعدًا والمنوفية بـ13 مقعدًا، والغربية بـ16 مقعدًا وكفر الشيخ بـ9 مقاعد".

أما دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة عددها 100 مقعد، وشملت "الجيزة 23 مقعدًا، الفيوم بـ9 مقاعد، بني سويف 8 مقاعد، المنيا 14 مقعدًا، أسيوط بـ11 مقعدًا والوادي الجديد مقعدين، وسوهاج 13 مقعدًا، وقنا 9 مقاعد، الأقصر 4 مقاعد، وأسوان 4 مقاعد، البحر الأحمر بـ3 مقاعد.

ويوجد في دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مدير أمن الشرقية، 42 مقعدا وشملت "الشرقية 21 مقعدًا، ودمياط 6 مقاعد، بورسعيد مقعدين، والإسماعيلية 4 مقاعد، والسويس مقعدين وشمال سيناء 5 مقاعد، وجنوب سيناء مقعدين".

وبدائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وعددها 42 مقعدًا، وشملت "الإسكندرية 17 مقعدًا، البحيرة 20 مقعدًا، مطروح 4 مقاعد".