س و ج عن فترة التصالح وحجم المخالفات ومصير الطلبات المقدمة

باق من الزمن 10 أيام على المدة التي حددها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية شهر أكتوبر الحالي، ولم يصدر أي قرار جديد حتى الآن بشأن مدة التصالح مرة أخرى أم لا.

"الوطن" رصدت عددا من التساؤلات وأجابت عليها بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، كما يلي:

من يحدد حجم المخالفة ونوعها؟

على ذوي الشأن تقديم طلب التصالح عن البناء المخالف، وبعدها تقرر لجنة المعاينة نوع المخالفات وحجمها، وتحدد مساحة المخالفة التي تدخل التصالح على مخالفات البناء.

ما أهمية الرسومات الهندسية في التصالح؟

الرسومات الهندسية تأتي ضمن المستندات المطلوبة للتصالح، وهي معتمدة من مهندس نقابي، والراغب في التصالح يقدم نسختين من رسم هندسي معتمد من مهندس نقابي، والقول الفصل يكون للجنة المعاينة التي تعاين المخالفة على الطبيعة وتحدد المساحة بدقة، وبناء عليه يتم تحديد قيمة التصالح على المتر المسطح وفق الأسعار المعلن عنها بكل منطقة.

هل من حق الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية رفض أي طلب تصالح؟

أي مواطن يقدم طلب تصالح يتم استلامه في الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، ومسألة البت في الطلب بالقبول والرفض يكون من قبل لجان المعاينة التي تفحص الملف وتعاين المخالفة على الطبيعة، وتطبق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020.

ما الوضع حال وجود معلومات مغلوطة في طلب التصالح؟

لجان المعاينة تفصل في الأمر وتعاين المخالفة على أرض الواقع وتحدد مساحة المخالفة، بغض النظر عن المدون في طلب التصالح من بيانات، وحال وجود زيادة في مساحة المخالفة عن التي تم وضعها في طلب التصالح أو الرسم الهندسي، يتم تقديرها وإضافتها على قيمة التصالح، وحال وجود نقص في مساحة المخالفة عن الموجودة في طلب التصالح، يتم خصم الفارق من قيمة التصالح لصالح صاحب الشأن.

هل تم رفض أي طلب تصالح الفترة الماضية؟

توجد تعليمات لكل المراكز التكنولوجية بالأحياء والوحدات المحلية بقبول طلبات التصالح والتيسير على المواطنين، وذلك بقبول صورة البطاقة الشخصية وأي أوراق يقدمها صاحب الشأن، مع سداد جدية التصالح، على أن يستكمل باقي المستندات فيما بعد.

هل يتم مد فترة التصالح بعد نهاية أكتوبر؟

نهاية شهر أكتوبر هي آخر مدة للتصالح، ومد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء من سلطة مجلس الوزراء.

ما هي مهام اللجان الفنية أو المعاينة؟

يبدأ دور اللجان الفنية بعد تلقي الحي المختص طلب التصالح، إذ إنّها مطلفة بدراسة وفحص الملف والتأكد من أنّ المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، وإجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مطابقة طلب التصالح للمخالفة على أرض الواقع ومراجعة المساحة المطلوبة للتصالح مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية بملف التصالح، والتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريا، والتأكد بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة من توافر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق، والبت في طلب التصالح، بعد استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة واحتساب إجمالي مقابل التصالح، حال الموافقة طبقا لسعر المتر المسطح في المنطقة محل المخالفة.

هل التصالح يكون فقط على البناء المخالف؟

التصالح يكون على البناء المخالف، وحال هدم المخالفة التي تم التصالح عليها يزول حق التصالح، لأنه يكون على البناء وليس على الأرض الفضاء، وبالتالي أكثر مستفيد من التصالح هم أصحاب العقارات المخالفة أو من وضع أساسات ويريد استكمال البناء.

هل يمكن تقسيم قطعة أرض بعد التصالح على البناء المخالف بشأنها؟

من الخطأ اعتقاد البعض أنّه بمجرد التصالح على أرض بور بمساحات كبيرة عليها سور أو مبنى، بإمكان صاحب الشأن تقسيم الأرض إلى مساحات لبيعها أرض مبان فيما بعد، فهذا أمر خاطئ لأن التصالح يكون على المبنى وليس على الأرض، وإزالة المبنى يعنى انتهاء التصالح.

ما موقف من قدم طلب تصالح في المرحلة الأولى ولم يسدد قيمة جدية التصالح؟

حال تقديم طلبات التصالح وعدم سداد قيمة الجدية يعتبر الطلب لاغيا.