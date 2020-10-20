حكاية محمد فوزي مع "بليغ": فتح له باب النجاح وتنازل عن أغنية أم كلثوم لدعمه

54 عامًا على رحيل الموسيقار المبدع محمد فوزي، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر عام 1966، وعُرف عنه محبته الخالصة لأصدقائه وتشجيعه الدائم للمواهب الجديدة.

ومن أكثر الحكايات التي ترددت عن صفات محمد فوزي الإنسان، علاقته بالملحن الشاب بليغ حمدي البالغ من العمر 23 عامًا، ولحّن وقتها لعدد من المطربين الكبار فيما عدا كوكب الشرق أم كلثوم، التي كانت حلمًا كبيرًا لـ"بليغ".

وسرد بليغ حمدي، في لقاء إذاعي نادر، تفاصيل مساعدة محمد فوزي له في مشواره الفني، قائلا: "في يوم فوجئت بأن الشاعر مأمون الشناوي، يقول لي إن محمد فوزي عايزك، وكان وقتها أسس شركة مصرفون للاسطوانات، وكان لقائي به بداية مرحلة مهمة في حياتي".

وتابع: كان مقتنعًا إن فيه فنانًا اسمه بليغ حمدي وبدأ يفتح لي جميع الأبواب للنجاح كان بيقول لي اشتغل وأدخل سجل الأغاني على طول متسمعنيش، كنا بنسهر طول اليوم وبرضه اسمعه الألحان، يرفع سماعة التليفون ويكلم الفنانة صباح ويقولها بليغ هيجيلك وتاني يوم نسجل في الأستوديو، وهكذا دائمًا.

واستطرد بليغ حمدي: "كان يتعامل معي بحب وإيمان عظيم، هو نوع مختلف من الفنانين، مضيفًا: "في يوم كنت في سهرة فوجئت بوجود أم كلثوم، مسكت العود وغنيت المذهب الأول من أغنية حب إيه، وفي الحفلة طلبوا مني إعادته مرة واتنين وتلاتة، وإذ بأم كلثوم تنده لي فقلت لها دي محاولة، قالت لي بكرة تتصل بيا، ولم أكن أعلم إن محمد فوزي مضى معها لطبع اسطوانات لها".

وتابع: صحيت الصبح مكسوف أكلمها، لقيت محمد فوزي عندي جنب السرير، قالي قوم إنت كلمت أم كلثوم، قولت عرفت إزاي، مكنش معانا في السهرة، راح ماسك التليفون كلمها وروحنا عندها، قالي غني كان أول مرة هو كمان يسمع اللحن، قالي يجنن بقية الكلام فين، قولت مع عبدالوهاب محمد، بعتنا جبناه وكنت أول مرة أحس فيه مسئولية خطيرة فوق دماغي للتلحين لأم كلثوم.

وأضاف "بليغ"، "اللي شجعني أخوض التجربة بشجاعة محمد فوزي، وخرجت أغنية حب إيه، وفي الفترة دي كان محمد فوزي بيشتغل في كلام لمأمون الشناوي، أغنية أنساك ياسلام، لقيت فوزي بيقوله يا مأمون قول المذهب بتاع أنساك لبليغ، وأنا قاعد طلع المذهب مني، راح فوزي قاله شوفت يا مأمون أحلى من اللي أنا عملته، ساعتها فوجئت وقولت له الكلام ليك إنت اللي هتلحنه ليه أخده أنا؟، قالي عشان تكمل نجاحك وتشتغل متستناش".