السجن سنتين لبلطجي الإسكندرية صاحب فيديو "السيف والكلب"

قضت محكمة جنح المنتزة بالاسكندرية، في جلستها المنعقدة اليوم، بحبس "أبووديع" صاحب فيديو ترهيب أحد المواطنين بـ"سيف وكلب" سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة البلطجة.

كان المستشار محمد عبد السلام، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، أحال المتهم "ف.م.م.د" وشهرته "أبووديع" إلى محاكمة عاجلة بتهم البلطجة وحمل سلاح أبيض بدون ترخيص وحيازة حيوان دون وضع الكمامة.

جاء قرار إحالة المتهم في واقعة ترويع المواطنين باستخدام "سيف وكلب"، إلى المحاكمة العاجلة، بعد ساعات من صدور قرار نيابة المنتزه أول، بحبس المتهم، المعروف باسم "أبووديع"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتهامه باستعراض القوة والبلطجة وتهديد وتخويف المواطنين، مستخدماً سلاحا أبيض وكلبا شرسا.

ووجهت النيابة العامة إليه تهم البلطجة، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وحيازة حيوان، "كلب"، دون ترخيص من الجهات المختصة، وتبين عدم تحرير المجني عليه في الواقعة أي محاضر ضد المتهم، إذ جرى القبض على الأخير بناءً على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد موقع "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص، يُدعى "أبووديع"، أثناء قيامه بترويع شاب، مستخدماً "سيف" و"كلب"، في منطقة حي المنتزه أول بالإسكندرية، وأثار الفيديو حالة من الغضب بين أهالي الإسكندرية، الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بضرورة التصدي للمتهم، الذي يحاول فرض سيطرته على المنطقة، عبر استخدام أساليب البلطجة وترويع المواطنين.

وفور انتشار الفيديو، توجهت قوة من قسم شرطة المنتزه أول إلى محل الواقعة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يأمر المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، بإحالته إلى المحاكمة العاجلة.