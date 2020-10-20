مصدر: الموجة الثانية لكورونا تعطل عودة الشيشة للمطاعم السياحية

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أن الشيشة لن تعود للمطاعم أو الكافيتريات السياحية حاليًا، وذلك بسبب بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" فى العديد من الدول المجاورة لمصر، ورفض اللجنة الوزارية لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إجراء أي تغييرات حاليًا على القرارات التى تم استصدارها مؤخرًا، وذلك تحسبًا لوصول الموجة الثانية لكورونا مصر.

عودة الشيشة ستكون خلال النصف الأول من 2021

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن عودة الشيشة للمطاعم كانت أحد مطالب غرفة المنشآت والمطاعم السياحية خلال الأشهر الماضية، وذلك بجانب مد فترة عمل المطاعم حتى الثانية صباحًا وإعادة فتح مسارح المنوعات والملاهي الليلية، فضلًا عن زيادة نسب استقبال المطاعم للزبائن لنسبة 100% من سعتها الرئيسية، متوقعًا عودة الشيشة للمقاهى والمطاعم السياحية خلال النصف الأول من العام المقبل مع بدء حلول فصل الصيف وإيجاد علاج أومصل لفيروس كورونا.

من جهته، قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك أكثر من 300 مطعم ومنشأة سياحية لم تتقدم حتى الآن بطلب لوزارة السياحة والآثار لإعادة التشغيل، لافتًا إلى أن تلك المنشآت لديها مسارح منوعات وملاهي ليلية وقاعات أفراح متوقفة عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة كورونا.

وكشف عن أن تلك المنشآت قد تفكر جديًا خلال أشهر في تغيير النشاط حال عدم استجابة الحكومة لعودة تلك الأنشطة للعمل، خاصة أن خسائرها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن باتت كبيرة.

وأوضح أن المطاعم والكافيتريات السياحية العاملة حاليًا وعددها أكثر من 1050 مطعمًا، تتعرض حاليًا لخسائر كبيرة، نظرًا لزيادة أسعار التشغيل مقارنة بالإيرادات، وتابع: "ندفع رواتب العاملين والفواتير الشهرية للمياه والكهرباء وتكاليف صيانة أجهزة الصوت والتكييف والتأمينات والضرائب، رغم أن إيرادتنا ضعيفة للغاية".

وأشار إلى أنه حال استمرار القرار الحالي بمنع استقبال المطاعم للزبائن لأكثر من 50% من سعتها الاستيعابية، إضافة إلى منع الشيشة ومسارح المنوعات، فإن تلك المنشآت قد تلجأ لغلق أبوابها من جديد.