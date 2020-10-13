ضبط مقهى مخالف لتقديمه "الشيشة" على طريق "بردين" بالزقازيق

جدد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار حملات المرور الميداني على الكافيهات والمقاهي، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس "كورونا"، للحفاظ على صحة المترددين عليها.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة، قبل قليل، برئاسة المحاسب نبيل فاروق، رئيس المركز، أسفرت عن ضبط مقهى مخالف، يقوم صاحبه بتقديم "الشيشة" للمترددين عليه، وذلك على طريق "بردين - الزقازيق"، حيث تم التحفظ على 6 "شيشة"، تم ضبطها، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات والمقاهي، للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة الأمراض والأوبئة، وضبط المخالفين، وتطبيق القانون على الجميع.

وفي وقت سابق، تفقد محافظ الشرقية، يرافقه السكرتير العام، سعد الفرماوي، والسكرتير المساعد، المهندس محمد الصافي، مستشفى "سنهوت" التخصصي بمركز منيا القمح، في زيارة مفاجئة، للاطمئنان على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى، ولمتابعة سير العمل به، والتأكد من انتظام تواجد الطواقم الطبية من أطباء وتمريض.

وتفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوي، الذي يضم 9 ماكينات غسيل، مشدداً على حسن استقبال المرضى، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم، والقيام بإجراء أعمال الصيانة الدورية أولاً بأول، طبقاً للاشتراطات الصحية، كما حرص المحافظ على زيارة قسم حضانات الأطفال، الذي يضم 7 حضانات، وكذلك زيارة قسم العيادات الخارجية، مشدداً على إدارة المستشفى بحسن استقبال المرضى، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

كما اطمأن المحافظ من مدير المستشفى على توافر الرصيد الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، واطلع على الإجراءات المتخذه لمواجهة فيروس "كورونا"، مقدماً الشكر إلى العاملين بالمستشفى، لحسن انتظام الخدمة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء القرية.