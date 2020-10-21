التنمية المحلية تؤكد على استمرار منع "الشيشة" في المقاهي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الشيشة ممنوعة في المقاهي، ولن يسمح بها في ظل انتشار فيروس كورونا، وفق تعليمات وزارة الصحة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن على المواطنين دور كبير فى التصدى لأي تجاوزات أو مخالفات تحدث، داعيا إياهم إلى الإبلاغ عن أي كافيه مخالف يقدم الشيشة للمواطنين، وسيتم على الفور اتخاذ إجراء قانوني مع المخالف بغلق وتشميع المقهى.

وأشار إلى ضرورة وعي المواطنين بمخاطر الشيشة حاليا، في ظل وجود فيروس كورونا، وعلى المواطنين الحفاظ على سلامتهم وأسرهم، فالشيشة من وسائل انتقال أى عدوى، وبالتالى غير مسموح بتداولها في المقاهي، حرصا على صحة المواطن.

من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الصحة في القاهرة، إنّ المديرية بالتعاون مع مديرية التعليم والإدارات التعليمية الـ32 على مستوى القاهرة، تتابع تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس، للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين وذلك منذ انطلاق الدراسة.

وأضاف "شوقي"، لـ"الوطن"، أنّ الوقاية خير من العلاج، وبالتالي التركيز على اتباع التعليمات الصحية أمر ضروري، ويحد أي مخاطر أو إصابات من نظافة وتباعد اجتماعي ومنع تجمعات وزحام الطلاب، أثناء الدخول أو الخروج من المدارس، مع الالتزام بارتداء الكمامة وعدم المصافحة أو العناق وجعل الفصول جيدة التهوية.

وأوضح أنّ أول أسبوع في الدراسة يعد مؤشرا مهما لتفادي الإصابات بفيروس كورونا، وبالتالي اتباع الإجراءات الاحترازية أمر ضروري للسيطرة على الموقف أولا بأول، ومعالجة أي سلبيات تظهر للحفاظ على سلامة الطلاب واستمرار العملية الدراسية دون عراقيل.

وأكد أنّ الزائرة الصحية موجودة في كل مدرسة تتابع حالة الطلاب بالتنسيق مع أحد الأطباء، للتعامل مع أي حالات تظهر على الفور بالعزل والكشف الطبي عليها، وتقديم كل سبل الرعاية الصحية للطلاب وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي في محافظة القاهرة، بحضور نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، موزعين على 55 ألف فصل بنظام الأيام التبادلية، لتقليل الكثافات وتوفير مناخ صحي آمن لإتمام العملية التعليمية، مؤكدًا أنّ توزيع الطلاب داخل الفصول يتم بطريقة تحقق أكبر قدر من التباعد.