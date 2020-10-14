عاجل.. "التنمية المحلية" تغلق 5 آلاف سنتر دروس خصوصية قبل بدء الدراسة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ أجهزة المحافظات والوحدات المحلية بالتعاون مع الشرطة، أغلقت 5 آلاف و145 مركز دروس خصوصية خلال الحملات التي شنتها الأحياء والمدن مؤخرا لغلق أي سنتر مفتوح.

جاء ذلك وفق توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والعربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات للتجهيز والاستعداد لبدء العام الدراسي.

وأضاف "قاسم"، لـ"الوطن"، أنَّ الحملات مستمرة للتأكّد من غلق أي سنتر تعليمي مفتوح، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى الإبلاغ عن أي مركز دروس خصوصية يفتح أبوابه للطلاب وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المركز من غلق وتشميع وتحرير محضر ضد المخالف، لافتًا إلى أنَّه لن يسمح بتشغيل مراكز دروس خصوصية حفاظًا على سلامة الطلاب فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، علاوة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020.

وأشار إلى وجود تكثيف حملات من قبل الأحياء بمعاونة الشرطة للتصدي لأي محاولات لفتح السناتر، مؤكّدًا أنَّ وزارة التعليم تجري عدة إجراءات للحفاظ على دور المدرسة في إطار خطة تطوير التعليم وتقديم كل ما يحتاجه الطالب للاستغناء عن تلك المراكز.

التنمية المحلية: إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" الموجودة

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظات بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" الموجودة في نطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.

كما كلف شعراوي، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم للانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسي، وذلك في إطار الإستعداد للعام الدراسى الجديد والتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات للتجهيز والاستعداد لبدء العام الدراسي.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بسرعة إنهاء أعمال التشطيب والاستلام للمدارس التي ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسى الحالي، وتأكّيد توافر جميع التجهيزات التعليمية.

وشدد شعراوي، على ضرورة التنبية على رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بتأكّيد استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كل الإشغالات، موجهًا بضرورة استمرار المحافظات في إقامة معارض الزي المدرسي والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات الطلاب والتخفيف على الأسر وتوفير كل طلباتهم بأسعار مخفضة.