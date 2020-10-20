نبيلة مكرم: المصريون بالخارج مهتمون بالتصويت في الانتخابات

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن غرفة عمليات وزارة الهجرة على استعداد تام للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس النواب 2020، لافتة إلى أن هذا يتم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الأمر.

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها على شاشة "extra news"، أن الكثير من الاستفسارات كانت متعلقة بالتسجيل على الموقع، وبعضهم لم يجد استمارة البيانات أو التصويت، ولكن بمناقشتهم وجدوا أنهم في المرحلة الثانية وليس الأولى، موضحة أن المصريين بالخارج يهتمون بانتخابات مجلس النواب، أكثر من مجلس الشيوخ لأن لهم 8 أعضاء في البرلمان، وهناك دماء جديدة تبث في هذه الشريحة، والمصريون بالخارج مهتمون بالتصويت في الانتخابات.

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن المصريين بالخارج كانوا يعتبرون الانتخابات عرسا انتخابيا، ولكنهم بسبب جائحة فيروس كورونا لم يتمكنوا من الوقوف أمام السفارات ولكن الدولة انتبهت لمسألة جائحة كورونا، وأعطتهم حق التصويت بالبريد السريع الحكومي.

وكشفت، أن فريق وزارة الهجرة يستقبل كل الاستفسارات على "الفيسبوك" وعلى خدمة "الواتساب" التي أعلنتها الوزارة، بالإضافة إلى مجموعات "الواتساب"، والبريد الإلكتروني، والخط الساخن الخاصين بالوزارة، وهناك فريق عمل مجهز للرد على كل الاستفسارات، وإذا لم يعرف يرجع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة الإجابات الصحيحة.

وأشارت إلى أن الانتخابات تعتبر "شغل دولة"، مؤكدة أن هناك تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الهجرة ووزارة الخارجية، لتشجيع المواطنين في الخارج، لافتة إلى أن دور السفارات في الخارج استقبال المظاريف، ولكن أي مظروف يصل بعد يوم 23 أكتوبر الجاري لن يتم قبوله، موجهة التحية إلى كل البعثات الدبلوماسية.

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن هناك اهتماما من الدولة لإيجاد الوسيلة الممكنة لمشاركة المصريين في الخارج، مشددة على أن ما يحدث "شغل كبير ودقيق".