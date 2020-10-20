"علاج الإدمان" يبدأ التوعية بأضرار المخدرات في جامعة كفر الشيخ

استقبل نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدًا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم، في مكتبه بالديوان العام، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين لحماية الشباب من خطر الإدمان.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة والصندوق بشأن تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الإدمان، والبرامج التي سيتم تنفيذها داخل الجامعة في الفترة المقبلة في إطار التعاون بين الجامعة والقطاعات الحكومية في نشرالوقاية وحماية الشباب.

من جانبه قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية وتوزيع المطبوعات الإرشادية، بالإضافة إلى تنظيم مبادرات ولقاءات ميدانية داخل الحرم الجامعي والكليات للتواصل مع الطلاب لتوضيح كيفية الوقاية من التعاطي وذلك لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة، بأنواعها وتصحيح للمفاهيم المغلوطة في إطار المشاركة المجتمعية، وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، مؤكدا التعاون التام بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وكان الصندوق، أطلق فعاليات مبادرة "اختيارك"، ضمن "حملة أنت أقوى من المخدرات" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لتوعية أكبر عدد من الشباب والأسر والسائقين بشكل خاص بدائرة المحافظة بأخطار المخدرات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتستهدف المبادرة تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطي المخدرات، وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن.

ويتم تقديم الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة، كما تستهدف المبادرة بث عددة رسائل إيجابية منها "اختيارك الصحيح هيمكنك من الفهم لكافة الأفكار المغلوطة حول المخدرات والعمل على تصحيحها، اختيارك الصحيح هيمكنك من معرفة الأضرار المترتبة على تعاطي المواد المؤثرة على الحالة النفسية والعقلية، اختيارك الصحيح هيخليك تاخد قرار العلاج لأنك أقوى من الاستسلام".