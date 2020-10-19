رئيس جامعة كفر الشيخ للطلاب: شاركوا في الأنشطة واحذروا الشائعات

تفقد الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، كليات الألسن والصيدلة وعلوم الثروة السمكية والمصايد للإطمئنان على سير العملية التعليمية وجاهزية المدرجات والمعامل للدراسة بها والتأكد من نظافة الكليات والمسطحات الخضراء.

وأثناء جولته التقى دسوقى، بالطلاب وهنأهم ببداية العام الدراسى الجديد ورحب بهم فى بيتهم الثانى جامعة كفر الشيخ التى تحرص على توفير أفضل بيئة تعليمية وتوعوية لهم متناولا الحياة الجامعية ، مقدماً لهم بعض النصائح التى تساعدهم على التفوق فى دراستهم وتعينهم على إتمام عامهم الجامعى بدون أى معوقات.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الجامعة سلسلة من اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد بمختلف كليات الجامعة، مشدداً علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات.

ويتابع رئيس الجامعة نظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية فى الكليات العملية والإجراءات الإحترازية الخاصة بممارسة الأنشطة وتطبيق إجراءات الدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد الجسدى مسافة مترين فى المناطق كثيفة الحركة .

وأكد دسوقي، على التشجيع على التدريس عن بعد و تحديد نسبة الطلاب بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعة وبالنسبة لتعليم الطلاب الكليات العملية يكون ضمن مجموعات ثابتة.

وتضمنت الإجراءات تحديد مسؤول بكل كلية من الإدارة الطبية يتولى التعامل مع حالات الطوارئ ومتابعتها ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

وحث دسوقى، جميع الطلاب والطالبات على ضرورة المشاركة فى الأنشطة الطلابية والفعاليات التى تقام بالكليات لما لها من تأثير إيجابى وتعزيز لروح التعاون والانتماء لدى الطلاب بإتباع الإجراءات الوقائية، كما طالبهم بالمحافظة على جامعتهم ومنشآتها، كما حذر الطلاب من الشائعات مؤكداً على أن قنوات الاتصال بين قيادات الجامعة وبين الطلاب مفتوحة ومكاتبهم أيضاً.