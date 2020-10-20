عضو بـ"الشيوخ" يطالب بتنظيم زيارات للطلاب للتعرف على مهام المجلس

طالب النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد والقائمة الوطنية من أجل مصر، بتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات لزيارة مقر الغرفة الثانية للبرلمان، مؤكدًا أن مقر مجلس الشيوخ تحفة معمارية من طراز فريد.

وأشار إلى أن الزيارات والرحلات يجب أن تتضمن الإطلاع على مهام المجلس، ومتابعة الجلسات النقاشية من الشرفة، حتى تتعلم الأجيال الجديدة أدوات العمل البرلماني والديمقراطي، واقترح أن تبدأ هذه الرحلات بالتزامن مع انطلاق الجلسات البرلمانية نهاية نوفمبر المقبل.

وقال "تهامي" فى تصريح لـ"الوطن"، إنه من الضروري تنمية الروح الوطنية داخل الأطفال والشباب منذ الصغر، باعتبارها إحدى الوسائل التي تستخدمها بعض الدول العتيقة في الممارسة الديمقراطية لتخريج أجيال تعرف الحوار والمناقشة الديمقراطية لصالح الوطن دون تعصب أو تطرف فى الرأي.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الزيارات دعم المناخ السياسي من خلال تعريف وتدريب النشء على العمل التشريعي لغرفتى البرلمان النواب والشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ قد عقد أولى جلساته الإجرائية الأحد الماضى، وشملت أداء نواب المجلس للقسم الدستوري، وكذلك انتخاب هيئة مكتب المجلس والتي انتهت بانتخاب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسًا للمجلس، والمستشار بهاء أبو شقة وفيبى فوزي للوكالة.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.