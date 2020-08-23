طارق تهامي: السير على مبادئ زعماء الوفد جعل الحزب يبقى 100 عام

قال طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، هو رسالة واضحة أن الذين يخلصون لهذا الوطن تبقى ذكراهم لمئات الأعوام.

وأضاف "تهامي" لـ"الوطن" على هامش زياراته لضريح سعد زغلول، أن تجمع الوفديين للاحتفال بذكرى رحيل زعماء الحزب يؤكد السير على مبادئهم التي استطاع الوفد من خلالها أن يبقى ويستمر لأكثر من 100 عام على الساحة السياسية رغم ما مر به من مشكلات وأزمات وعواصف لكنه استمر بأفكار وثوابت "سعد والنحاس وسراج الدين".

وتابع أن الوفديين سيظلون يحتفلون بذكرى زعماء الوفد الذين سيظلون خالدين في قلب الشعب المصري كله بمواقفهم التاريخية وهي قمة الصلابة في الدفاع عن هذا الوطن.

وأكد "تهامي" أن حزب الوفد مدرسة وطنية كبيرة وسيظل مكانًا يُعلم فيه المبادئ والقيم الوطنية أكثر من سعيه نحو مقاعد نيابية أو مناصب وهذه الثوابت مكنته من البقاء لأكثر من 100 عام.

ونوه بأن مصطفى النحاس أكثر الزعماء الذين تصدوا لجماعات الظلام، وهذه المواقف الوطنية ستظل باقية في التاريخ، ودافع عن كل الفئات وعبر عنهم من خلال سن قوانين تضمن العدالة الاجتماعية للعمال والفلاحين.

وشدد "تهامي" على أن سعد زغلول كان أستاذ ثورة 1919 وزعيم الوطنية ويعد شخصية متفردة تعلم تعليمًا جيدًا رغم توسط حال أسرته وتفوق في عمله بالمحاماة ثم قاضيًا ثم وزيرًا، وكل ذلك لم يمنعه من الانشغال بالقضية الوطنية وخروج مصر من عباءة الاحتلال الإنجليزي والتأسيس للدولة المصرية الحديثة.