وزير التعليم لـ"الوطن": إعلان قرارات مهمة لرواتب المعلمين قريبا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إصدار قرارات مهمة قريبا، بخصوص رواتب المعلمين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين المستوى المادي لكل المعلمين والمعلمات، ليعيشوا حياة كريمة، موضحا أن المعلم ركن أساسي بمنظومة العملية التعليمية في مصر.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لن يعلن أي قرار بخصوص رواتب المعلمين في الوقت الحالي، مؤكدا أن القرار سيصدر قريبا جدا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إنجاح العام الدراسي الجديد، رغم الصعوبات القهرية التى نواجهها بسبب جائحة كورونا.

وأضاف وزير التعليم، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، لافتا إلى أنه لليوم الرابع على التوالي، لم نرصد أى مشكلات، مؤكدا أن الدولة حريصة على استكمال العام الدراسي الجديد، مهما كانت التحديات والصعوبات.

ونفى وزير التربية والتعليم، ما تم تداوله حول ما أصدرته محمكه القضاء الإداري، بشأن صرف مرتبات المعلمين علی أساس 2020، وإلغاء قرار الصرف علی أساس 2014، قائلا: لا أساس له.. هذه دعوى صرف بدل معلم خاصة بمدرسة من سوهاج، موضحا أن حقوق المعلمين محفوظة، ولا يمكن الإستهانة بها.

وأثنى شوقي، على أداء المعلمين وحرصهم فى الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب خلال العام الدراسى، وتوجيههم باستمرار بتوعية الطلاب، مؤكدا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تتم بصورة دورية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، من خلال تعقيم وتطهير الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، وجميع المستلزمات الطبية بغرف العزل بالمدارس.