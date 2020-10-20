وزير التعليم: قرار وقف الدراسة لسوء الأحوال الجوية خاص بالمحافظين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، إن هناك متابعة دائمة في المدارس، ونحاول منع تكدس أولياء الأمور، مشيرا إلى أن قرار وقف الدراسة لسوء الأحوال الجوية، يخص المحافظ في كل محافظة وليست الوزارة، ولا يوجد حاليًا ما يستدعى هذا إطلاقا، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تقديم تعليم عالي الجودة لجميع التلاميذ بمختلف مراحل التعليم المختلفة.

وأكد "شوقي"، لـ"الوطن"، أن الوضع الصحي بجميع المدارس ممتاز للغاية، تزامنا مع رابع أيام العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة؛ للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أي أزمات تؤثر على سير العملية التعليمية بالمدارس، موضحا أنه لا توجد أي إصابات بكورونا بين التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وبعث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برسالة طمأنينة لأولياء الأمور، جاء نصها: "اطمئنوا على أولادكم لأنهم في عنينا، ومعندناش إصابات بفيروس كورونا بالمدارس"، موضحا أن العملية التعليمية تسير بصورة متميزة بمختلف مدارس الجمهورية، ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، انتظام العملية التعليمية في رابع أيام العام الدراسي الجديد بمختلف مدارس الجمهورية في العديد من المحافظات، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه وتعقيم المقاعد الخشبية، وتوفير جميع أدوات التعقيم.

وحذرت وزارة التعليم، المديريات التعليمية من استغلال المكتبات وأثاثها في المدارس بغير الأغراض الخاصة بها، موضحة أنه لا يتم التوسع في الفصول على حساب المكتبات؛ إذا أنها مرفق لا يمكن الاستغناء عنه.

يأتى ذلك في ضوء خطة الوزارة لتطوير التعليم، وحرصا على تفعيل الأنشطة التربوية، ولما للمكتبات من دور فعال في تحقيق استراتيجية التعليم لتفريغ طاقة الطلاب، من خلال ممارسة الأنشطة.