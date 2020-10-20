"التعليم في 4 أيام": التزام بإجراءات كورونا وخناقات بسبب المصروفات

شهدت العملية التعليمية فى أول 4 أيام من بدء العام الدراسي الجديد، والذى انطلقت فى مختلف المدارس الحكومية والخاصة والدولية، فى 17 أكتوبر الجاري، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتطهير دورات المياه وتوفير جميع أدوات التطهير بالمدارس من كمامات وكحول، وتجهيز غرف العزل بالمدارس لعلاج الحالات المشتبه فى إصاباتها بفيروس كورونا.

وشهدت نحو 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية انتظام العملية التعليمية لليوم الرابع على التوالى دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس، كما أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لم ترصد أى حالات يشتبه فى إصاباتها بفيروس كورونا بين صفوف التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، حيث أكدت تقارير غرفة العمليات بأن الوضع الصحي بالمدارس بحالة ممتازة للغاية ولا يوجد أى إصابات.

وفى السياق ذاته، شهدت مدرسة فضل الحديثة للغات التابعة لمدارس 30 يونيو بفيصل بمحافظة الجيزة، أحداثا مؤسفة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، تمثلت في نشوب مشاجرة كبيرة بين مدير المدرسة، وبعض من أولياء الأمور، وصلت إلى التعدي بالضرب بالأيدي والألفاظ من قبل الجانبين، وذلك بسبب تأخر بعض التلاميذ في دفع المصروفات الدراسية.

وقال أولياء أمور مدرسة فضل الحديثة للغات بفيصل، إن المدرسة شهدت أحداثا مؤسفة للغاية من قبل مدير المدرسة الذي تعدي بالقول والفعل على بعض أولياء الأمور بسبب المصروفات الدراسية، مشيرين إلى أن مدير المدرسة صمم على قيام جميع التلاميذ بتسديد المصروفات الدراسية، وإلا سينقلهم من فصولهم الدراسية، موضحين إلى أن مدير المدرسة اشتبك مع أحد أولياء الأمور، ما أدى إلى استدعاء الشرطة.

وطالب أولياء أمور مدرسة فضل الحديثة للغات، التدخل السريع من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لحل مشكلاتهم والسماح لأبنائهم التلاميذ بدخول المدرسة وحضور الحصص الدراسية لحين سداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن جائحة فيروس كورونا أثرت سلباً على حياتهم المعيشية.

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"الوطن"، على واقعة تشاجر مدير مدرسة فضل الحديثة للغات وبعض أولياء الأمور، قائلاً: "ما حدث ليس له علاقة بالتعليم، ويصب في خدمة الأعداء فقط"، مؤكدا أن هناك مشروعات قومية تتم بمنظومة التربية والتعليم، يجب أن نركز عليها، مشدداً على أنه لن يسمح بمثل هذه الأفعال أن تحدث داخل أى مدرسة مرة أخرى.

وحددت وزارة التربية والتعليم، اليوم، إجراءات تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام التابلت، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين على التابلت فى إحدى مكاتب البريد، إضافة إلى 5 جنيهات مقابل خدمة بريد.

وأشارت التعليم، إلى أنه على ولى الأمر أن يقدم مستندات للمدرسة عبارة عن أصل بوليصة التأمين الخاصة بالتابلت، إضافة إلى 3 صور منها وصورة من إيصال سداد المصروفات الدراسية وقيمتها 500 جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصورة من شهادة ميلاد الطالب، وإحضار الأصل للاطلاع عليها فقط وصورة بطاقة ولى الأمر وإحضار الأصل للاطلاع عليها وحافظة أوراق، على أن يوقع ولى الأمر على إقرار استلام جهاز التابلت لدى إدارة المدرسة.

وحذرت وزارة التعليم، المديريات التعليمية من استغلال المكتبات وأثاثها في المدارس بغير الأغراض الخاصة بها، موضحة أنه لا يتم التوسع في الفصول على حساب المكتبات؛ إذا أنها مرفق لا يمكن الاستغناء عنه.