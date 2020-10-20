العثور على أخطر أنواع السحر بمقابر الدقهلية: عبارة عن "جماجم جاموس"

"جماجم جاموسة مسحورة" أخطر الأعمال السحرية التي عثر عليها متطوعون لتنظيف مقابر مركز تمي الأمديد، يزعم من عثروا عليها أنها تسببت في وفاة شاب بعد تعرضه للمرض بشكل مفاجئ ودون مقدمات.

"عمرو عبد السلام" منسق حملة تنظيف المقابر من أعمال السحر في الدقهلية، كشف لـ"الوطن" أن الحملة بدأت أعمال تطهير مقابر تمى الأمديد، كل يوم جمعة، مستعينة بأحد المشايخ لإبطال مفعول الأعمال السحرية التي عثروا عليها.

وقال "عبد السلام" لـ"الوطن": "بعد عثورنا على 3 جماجم جاموس وإبطال السحر علي الملأ، تلقيت اتصالًا من سيدة أعرفها، تخبرني بما حدث لأخيها الشاب الذي تدهورت صحته فجأة، لافتة إلى أنهم قصدوا المعالجين بالقرآن وأكدوا لها أن شقيقها تعرض لسحر علي جمجمة جاموسة، للمرض والموت، ومدفونة في المقابر، وأكدت أنها لم تستطع الوصول إلي الجمجمة، وتوفي أخوها بعد 20 يومًا، واتهمت زوجته الثانية، بأنها من سحرته لتتخلص منه".

وتابع: "هناك شاب تعرض للسحر وكان يتحدث عن أناس تضربه وهو نائم ولا يراهم، وعندما يحكي ما يحدث له لا يصدقه أحد، وأصيب بالاكتئاب وعزل نفسه وظل علي هذا الحال حتى وصل إلى مرحلة الانتحار وعرفنا أن سيدة من أقاربه توعدت بالانتقام منه من خلال السحر".

وأشار إلي أن الحملة تواصل تنظيف المقابر من أعمال السحر، يوم الجمعة من كل أسبوع: "كل أسبوع نخرج بشيكارة أو اثنتين من أعمال السحر داخل المقابر ونجتمع بعد ذلك لإبطالها".

"فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين" آيات رددها الشيخ أحمد عز، المرافق لحملة تنظيف المقابر من السحر، وأمامه وعاء ممتلئ بالماء والملح، يضع فيه الأسحار التي عثروا عليها بالمقابر ليبطل السحر وهو يردد آيات من القرآن الكريم.

الشيخ "عز" روى تجربته في مشاركة الحملة قائلًا: "عندما دخلنا لتنظيف المقابر من أعمال السحر والشعوذة، عثرنا علي شيء غريب لم أتوقع أبدا أن نصل إليه، وهو عبارة عن عباءة رجالي بداخلها جمجمة جاموسة، ومثل هذه الأعمال تكون للمرض ولو الفك السلفي للجاموسة موجود يكون عمل للموت، بالإضافة إلي غيرها من بقايا عظام وقرون حيوانات مكتوب عليها طلاسم، وملابس عليها دماء".

وأضاف: "خلال 4 حملات عثرنا على قطع قماش، وبها بذور، ودماء حيض وعبايات حريمي وعليها نجاسات، يتم دفنها داخل القبر، ولكل عمل غرض منها التفريق، طلاق بدون سبب، المشي في الحرام، قلة الرزق ووقف الحال، وغيرها من الأعمال التي تدخل جميعها في الكفر والعياذ بالله".