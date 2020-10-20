"عريس العياط" يكشف سبب معركة الرصاص: اختلفنا على مكان حفل الزفاف

كشف الشاب الذي يعرف "بعريس العياط " أمام جهات التحقيق تفاصيل المعركة التي دارت بين أسرتين بمركز العياط بمحافظة الجيزة، وعرفت إعلامياً بـ"معركة الرصاص" يوم عقد القران مع أسرته وأسرة العروس التى تسببت في فسخ الخطوبة قبل دقائق من بدء مراسم عقد القران، وأن أسرتي العروسين اختلفتا على مكان إقامة حفل الزفاف حيث طالبت العروس وأسرتها أن يكون الحفل أمام منزل والدها بينما أصر العريس وأسرته على إقامة الحفل أمام منزله حتى لا يتعرض للتعب والإجهاد ليلة الدخلة لأن منزل العروس يبعد عن منزله قرابة 20 كيلومتراً.

قال العريس أمام جهات التحقيق: "الأمور كانت طبيعية خالص ومفيش مشاكل بينا، بس اللي حصل إن أسرة العروسة قالوا لازم نعمل حفلة قدام بيت والدها وهى لابسة فستان الفرح، الكلام ده احنا رفضناه عشان العرف الطبيعي بيقول إن حفلة الزفاف قدام بيت العريس وكمان عشان الواحد ما يتعبش في يوم زي ده".

وأضاف العريس:" الموضوع كبر فجأة بسبب كلام الشباب الكتير وواحد من أسرة العروسة قال كده مش هنكتب الكتاب طالما إن العريس وأسرته مش عايزين يفهموا وساعتها بدأ الضرب بالأيدي والموضوع تطور كمان لضرب النار، وفيه 3 أصيبوا من الطرفين".

وقررت النيابة العامة حبس 4 من طرفي المشاجرة على ذمة التحقيقات بتهمة الإصابة العمد وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وتبين أن العروس وأسرتها أرادوا إقامة حفل الزفاف أمام منزلهم بزعم إضفاء الفرحة والبهجة على العائلة وأنها أول عروس للأسرة لكن هذا الطرح قوبل بالرفض من أسرة العريس التى أصرت على أن يكون حفل الزفاف أمام منزل العريس حتى لا يتعرض للإجهاد خلال ليلة الدخلة.

وبينت التحريات إصابة 3 وهم "شقيق العروس ونجلا خالتها" بحسب التحريات التى أشرف عليها اللواء سامح الحميلي نائب مديرالإدارة العامة لمباحث الجيزة، والتي أكدت أن شقيق العريس أطلق أعيرة نارية من "مسدس" خرطوش كان بحوزته ما تسبب في إصابتهم برش خرطوش في مناطق متفرقة من الجسد.

وأفادت تحريات المباحث بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن أسرتي العروسين تبادلا إطلاق الأعيرة النارية الخرطوش، خلال جلسة عقد القران التى لم تكتمل وتفرق العريس وعروسه، وأعلنت الأسرتان فسخ الخطبة بحسب ما ورد من تحريات المباحث، وأن مدة جلسة عقد القران لم تكمل نصف ساعة، وسرعان ما انتهت بمعركة دامية بين الطرفين وألقي القبض على 6 من طرفي المشاجرة وأحيلوا إلى مركز الشرطة وتحرر محضر بها.

وتحفظت أجهزة الأمن على الأسلحة المستخدمة في المعركة، وبمواجهة المضبوطين اعترفوا بتفاصيل الواقعة، وأن ما حدث بسبب الترتيب لمكان حفل العرس، وبدأ من أسرة العريس وتحديدًا شقيقه الذي أطلق عدة أعيرة نارية على أسرة العروس التى بادلتهم إطلاق الرصاص حتى أصيب 3 منهم.