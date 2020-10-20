الساعة بـ15 ألف جنيه.. حقيقة ارتفاع أجر لوردينا بعد فيديو الرقص

نفى طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة البرازيلية لوردينا، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن ارتفاع أجرها في الحفلات، بعد واقعة الفيديو الشهير الذي ظهرت فيه داخل أحد صالونات التجميل.

وقال "عبد المحسن" لـ"الوطن" إن الراقصة لم تتجه إلى ارتفاع أجرها في الحفلات، بعدما حظيت بشهرة كبيرة في مصر، خلال وقتٍ قصير، لافتًا إلى أنها تحصل على 12 ألف جنيه في الساعة الواحدة، حال إحياءها لحفلٍ دون مطرب أو فرقة، بينما تحصل على 15 ألف في الساعة حال اصطحابها لفرقتها المكوّنة لـ14 فردًا.

وأكد أنها تلقت عروضًا الفترة الماضية بشأن المشاركة في فيديو كليب كموديل إلا أنها رفضتها: "هي عاوزة تظهر كراقصة ومع نجوم كبار مش مطربين مغمورين".

أثارت الراقصة البرازيلية لوردينا، جدلاً واسعا على مدار الساعات الماضية، بعد ظهورها في مقطع مصور، وهي ترقص فيه على نغمات مهرجان "اخواتي"، داخل أحد صالونات التجميل، فقد حظيت بإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة لوردينا، قد قال في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنّ الأخيرة استقرت في القاهرة منذ أربعة أعوام تقريبًا، وتناهز من العمر 32 عامًا: "راقصة ذكية جدًا وتعمل على تطوير نفسها طوال الوقت، كما تُدرس الرقص للراقصات الجدد بالإضافة إلى التدريب في إحدى صالات الألعاب الرياضية".

وأكد أنها حاصلة على جواب لممارسة المهنة من نقابة المهن التمثيلية، وكذلك وزارة القوى العاملة، وهيئة الاستثمار ومصلحة الجوازات، لافتًا إلى أنها حريصة من اليوم الأول لها في القاهرة على الإقامة بشكلٍ رسمي دون مخالفة القانون.

وأضاف أن لوردينا تعتبر مصر موطنها الثاني، لاسيما وأنها مرتبطة بالرقص الشرقي منذ وقت طويل، ومتابعة جيدة لسهير زكي وتحية كايروكا وسامية جمال وفيفي عبده وغيرهن.

وأشار الى أنها تُحيي الحفلات التي تقام في أماكن آمنة فقط: "لوردينا ترفض الأماكن المشبوهة وكذلك الحفلات غير الحاصلة على تراخيص.. عمرها ما دخلت نايت كلوب".

وقال إن أغلب المواقف المحرجة التي تتعرض لها لوردينا، تنحصر في المعاكسات: "لم تضطر للانسحاب من أي حفلة مطلقا، بينما تتعامل مع تلك المواقف بذكاء شديد".