نجل عبد الله حلمي: والدي خرج من العمليات ويرقد الآن في العناية المركزة

أكد عصام نجل الفنان عبدالله حلمي، أن والده خرج من غرفة العمليات، ويمكث حاليًا بالعناية المركزة.

واضاف "عصام" لـ"الوطن"، أن الأطباء طمأنوه بخصوص استقرار حالة والده، متمنيًا أن تتحسن حالته الصحية خلال الأيام المقبلة.

كما طمأن "عصام" جمهور والده، طالبًا منهم الدعاء.

وعن موقف نقابة الموسيقيين من متابعة الحالة الصحية للفنان عبد الله حلمي، رفض نجله عصام التعليق على ذلك في الوقت الحالي، مؤكدًا أن ما يهمه هو الاطمئنان على والده.

وكان الإعلامي محمود سعد، قد أعلن عن تعرض الموسيقار وعازف الكولة الشهير عبدالله حلمي، لأزمة مرضية عنيفة، خلال الساعات الماضية، والتى أثرت على صحته وجعلته غير قادر على الحركة.

وقال "سعد"، عبر قناة "النهار"، إن حالة "حلمي"، فى حاجة شديدة للدعاء من قبل كل من يستمع له.

يذكر أن الموسيقار عبدالله حلمي، يعد واحدًا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، ويعد عضوًا رسميًا فى فرقتي عمرو دياب ومحمد منير.

وشارك "حلمي"، فى أغنيات ألبومات كل من جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.

وكان عبدالله حلمي، قد قال من قبل إن لديه تلاميذ في تونس والمغرب، وأنه تم تصدير آلة الناي لعدد من الدول.

وأكمل خلال حواره مع "أنوشكا" ببرنامجها "صالون أنوشكا" والذي يعرض على فضائية "دي أم سي"، أن آلة الناي غالية، لافتًا إلى أنه يمتلك آلة عمرها 300 سنة تقريبًا وتوارثها أب عن جد وهي اسمها "الغاب"، موضحًا أن الغاب لونه أبيض ولكن لونها تغير للون البني بسبب عمرها الطويل.