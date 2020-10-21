فى 7 معلومات.. تعرف على ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس

يشهد معبد أبوسمبل بمحافظة أسوان، فجر غد الخميس، الظاهرة الفلكية النادرة لتعامد أشعة الشمس داخل قدس الأقداس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، ولمدة نحو 20 دقيقة.

وأوضح مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل مرتين سنويا في 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام.

وأضاف لـ"الوطن"، أن تلك الظاهرة تجتذب أنظار السياح من مختلف العالم لمشاهدتها وقت حدوثها، لافتا إلى أنها تمثل أحد أدوات الجذب السياحي إلى الأقصر وأسوان.

وكشف المصدر، عدد من المعلومات عن تلك الظاهرة أهمها:

1- توجد روايتان لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني خلال هذين اليومين أولهما، أن قدماء المصريين صمموا المعبد بناء على حركة الفلك لتحديد بدء الموسم الزراعي وحصاده، والثانية: أن اليومين يوافقان يوم مولد الملك رمسيس الثاني ويوم جلوسه على العرش.

2- جرى اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس عام 1874 ميلاديا، عندما رصدتها المستكشفة "إميليا إدوارد" والفريق المرافق لها.

3- شيد الملك رمسيس الثاني معبد أبوسمبل له، وشيد بجواره معبداً لزوجته الملكة نفارتاري.

4- اكتشف معبد أبوسمبل في أغسطس عام 1817، على يد المستكشف الإيطالي جيوفانى بيلونزي.

5- نقل المعبد إلى موقعه الجديد، تغير توقيت الظاهرة إلى 22 فبراير و22 أكتوبر.

6- ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، دليل على عبقرية الفراعنة الهندسية والفلكية.

7- أشعة الشمس تخترق الممر الأمامي لمدخل المعبد بطول 200 متر حتى تصل إلى قدس الأقداس

ومن جهته كشف ثروت عجمي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد، أن احتفالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل بأسوان فجر يوم الخميس المقبل ستكون "بسيطة" للغاية هذا العام بسبب ظروف فيروس كورونا إضافة إلى تراجع أعداد السياح الموجودين حالياً بكل من الأقصر وأسوان.

وأضاف "عجمي"، لـ"الوطن"، ان القائمين على الاحتفالية من العاملين بوزارة السياحة والآثار بأسوان، مؤكدا أن مسئولى محافظة أسوان اتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإقامة الاحتفالية.

وأشار إلى أن احتفالية هذا العام ستكون الأقل حضورا مقارنة بالسنوات الماضية نظرا لعدم وجود أعداد كبيرة من السياح، لافتا إلى أن ظهور الموجة الثانية من كورونا وارتفاع نسب الإصابات بالمرض فى أوروبا أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية التى كانت تفد من عدد من البلدان الأوروبية خصيصا لمشاهدة تلك الظاهرة الفريدة على الطبيعة.

وأوضح "عجمى"، أن عدد السياح الأجانب الموجودين بالأقصر وأسوان حاليا "ضعيف" للغاية، وغالبية السياح الذين يزورون الأقصر حاليا يفدون إليها عبر الرحلات اليومية القادمة من الغردقة.