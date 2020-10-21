طوارئ في 14 محافظة استعدادا لانتخابات "النواب".. وإجراءات احترازية ضد "كورونا"

أعلنت محافظات المرحلة الأولى الـ14 لانتخابات مجلس النواب، حالة الطوارئ القصوى، والمقرر إجراؤها يومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر المقبلين، حيث شكل المحافظون غرفة عمليات لمتابعة توفير التجهيزات اللوجستية بـ10 الآف و140 لجنة انتخابية، فضلاً عن تعقيمها وتوفير المطهرات الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا»، فيما انتهى المصريون بالخارج من طباعة بطاقات الاقتراع وتستعد البعثات الدبلوماسية لاستقبالها لفرزها بعد ذلك.

وتجرى الانتخابات فى محافظات «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح».

وطالب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظات بتفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة والخدمية، موضحاً أن مهمتها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة هى توفير المناخ الآمن، وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، والقائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بالحياد تجاه جميع المرشحين وعدم الانحياز، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وشدد «شعراوى» على ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لحظر أى دعاية انتخابية بالوحدات المحلية أو أى منشآت حكومية، وتأكيد إجراء التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، وعمليات التطهير والتعقيم فى محيطها قبل التصويت وبعده، والتقيد بمسافات آمنة والتباعد الاجتماعى أمام مراكز الاقتراع ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين، وذلك فى ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة «كورونا» وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة.

وأعلنت محافظة الجيزة حالة الطوارئ لوضع الاستعدادات النهائية للانتخابات، فضلاً عن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويُسر. وقال المحافظ اللواء أحمد راشد إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الفيروس، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس لمراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، إضافة إلى إلزامهم بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وأشار «راشد» إلى أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية، والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة مُحكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ، مؤكداً توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى وتدبير كرسى متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية، مشدداً على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أى طارئ، حيث سيتم نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك فى أى وقت حسب الحاجة إليها.

وأوضح المحافظ أنه تم تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل ومراجعة كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، وتجهيز مولدات كهرباء بديلة حال انقطاع التيار باللجنة، وتدبير عدد كافٍ من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، موجهاً الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالوقوف على مسافة واحدة تأكيداً للحيادية والشفافية مع التأكيد على التشجيع للمشاركة فى الانتخابات بفاعلية بتوفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات الجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية.

وفى سوهاج، أكد المحافظ اللواء طارق الفقى رفع درجة الاستعداد والتجهيزات الخاصة بالانتخابات، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الناخبين يبلغ 3 ملايين و74 ألفاً و205 ناخبين وناخبات، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزاً انتخابياً، و‏1081 لجنة فرعية.

ووجَّه «الفقى» بتجهيز المقار الانتخابية وفقاً للكشوف المرسلة، وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابى، وتجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كرسى متحرك بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوى الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأنهت محافظة قنا الاستعدادات النهائية، بتجهيز 339 مركزاً انتخابياً و670 لجنة فرعية، لاستقبال 2 مليون و34 ألفاً و373 مواطناً. وقال المحافظ اللواء أشرف الداودى إنه تم تكليف رؤساء المدن ومسئولى التربية والتعليم بسرعة تجهيز المقار، مشدداً على ضرورة المرور على جميع المقرات للتأكد من استيفائها لجميع التجهيزات اللازمة، من حيث مستوى النظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير مصدر طاقة بديل وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات، وإقامة استراحات ومظلات لكبار السن حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويُسر.

وفيما يتعلق بآخر تطورات انتخابات المصريين بالخارج، شهدت أمس فعاليات عمل اليوم الثانى لغرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة جميع الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، والرد عليها بمختلف وسائل التواصل، حيث يبدأ المصريون بالخارج اليوم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

وأكدت الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة فى التصويت خارج مصر، والتى بدأت فعالياتها أمس، بطباعة بطاقات الاقتراع واختيار المصريين بالخارج لمن يمثلهم، ثم ترسل بطاقات الاقتراع عبر البريد السريع إلى مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات.

وقال اللواء مازن فهمى، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إن غرفة العمليات استقبلت استفسارات تعلقت بكيفية التصويت، وكذلك الاستفسار بشأن صور المستندات المطلوب إرفاقها مع بطاقتى الاقتراع وإرسالها للتصويت، بالإضافة لكيفية طباعة بطاقتى الاقتراع وإقرار التصويت من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.