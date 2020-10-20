الهجرة: نعمل على حل أزمات المصريين في الخارج بشأن انتخابات "النواب"

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه طبقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات منذ اليوم الأول للإعلان عن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب، بدأت الوزارة إعطاء كل البيانات والتواريخ لهم، ومناشدتهم من أجل التسجيل في الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات منذ 29 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر.

وأضافت "مكرم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن منذ التاسعة صباح أمس بدأ تصويت المصريين في الخارج، وقامت الوزارة بحل مشكلات المصريين المتعلقة بالانتخابات، وقامت بعمل لقاء مع المصريين في الخارج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت، أن فريق وزارة الهجرة نجح في حل المشكلات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، حيث كان سوء تفاهم لدى البعض بشأن تاريخ بدء التصويت في الانتخابات، ولكن الوزارة نجحت من خلال فريق العمل توضيح المعلومة للجميع، وبدأ بالفعل المصريون في التصويت في الانتخابات.

وأشارت "مكرم"، إلى أن انتخابات مجلس النواب تحظى بأهمية خاصة للمصريين في الخارج، حيث يعلمون أن هذا المجلس يقر السياسة العامة للدولة والسلطة التشريعية، ويوجد 8 أعضاء ممثلين عن المصريين في الخارج داخل مجلس النواب، ولذلك انتخابات مجلس النواب أكثر أهمية من انتخابات مجلس الشيوخ.

وواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سير عمل غرفة عمليات الوزارة، لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج في اليوم الثاني، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت والرد عليها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يستمر المصريون بالخارج لليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

وأوضحت "مكرم" إن غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج في مرحلتها الأولى، استقبلت خلال الساعات الماضية مع بداية اليوم الثاني عددًا من الاستفسارات والأسئلة التي عملت الغرفة على الرد عليها وحلها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفتت إلى أن غرفة العمليات تلقت شكوى من 170 مصريًا مقيمًا بالسعودية واجهوا بعض المعوقات التقنية من المصدر لطباعة بطاقات الاقتراع من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التواصل على الفور مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتأكد من أنهم مسجلين ضمن قوائم الناخبين للمرحلة الأولى ومستوفين لكامل بياناتهم، وتكمن المشكلة فقط في معوقات تقنية تتعلق بسرعة الإنترنت من المصدر، وعليه تم إرسال رابط التصويت المباشر https://ocv-ikrars.elections.eg/request_vote وتمكنوا من الحصول على بطاقات الاقتراع.

كما ورد لغرفة عمليات وزارة الهجرة استفسارات من مصريين بالكويت حول إمكانية اللجوء لشركات البريد السريع الخاصة، نظرًا لإغلاق البريد الحكومي نتيجة لتفشي فيروس كورونا، حيث تم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأفادت بإمكانية استخدام البريد السريع الخاص بتلك الشركات لتمكين المصريين من أداء الواجب الانتخابي.