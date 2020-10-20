صلاح الشرنوبي: حسن شاكوش نجح في اختبارات "الموسيقيين" فنيًا

كشف الموسيقار صلاح الشرنوبي، أحد أعضاء لجنة تحكيم اختبارات نقابة المهن الموسيقية، عن كواليس اللجنة التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، إذ سجل نحو 14 فردًا غياب، بينما حضر 40 فردًا فقط.

وقال "الشرنوبي" لـ"الوطن"، إن حسن شاكوش نجح في اختبارات اللجنة فنيًا: "صوته حلو ونجم كويس"، مُشيدًا بموهبته الغنائية، مؤكدًا أن لجنة التحكيم أجمعت على قبوله فنيًا، بينما رسب في اختبارات القراءة، وفشل في قراءة أحد الأسماء، فضلًا عن عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

وأشار إلى أنّ عمر كمال، تقدّم للاختبارات أيضًا ونجح فيها، إذ حظيت موهبته بإشادة من قبل لجنة التحكيم، لافتًا إلى أن فريق المدفعجية، تقدّمت للانضمام إلى شعبة الـ"راب" ولقيت قبول اللجنة أيضًا.

وكانت "الوطن"، علمت إن لجنة اختبارات قيد نقابة المهن الموسيقية، قررت استبعاد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بعد تقدمه للاختبارات صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر من داخل "الموسيقيين" إن السبب الرئيسي وراء استبعاد "شاكوش" يرجع إلى عدم إجادته القراءة والكتابة، وليس بسبب صوته، كما أنه لم يُقدم شهادة مؤهله التعليمي.