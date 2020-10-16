حسن شاكوش يحتفل بتصدر "بسكوتاية مقرمشة" التريند

احتفل مغني المهرجانات حسن شاكوش بتصدر كليب "بسكوتاية مقرمشة" التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وعلّق "شاكوش" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمدلله خلال ساعات تريند في موسيقي".

وطرحت أمس شركة "مزيكا"، على اليوتيوب، أحدث مفاجأة فنية، وهي فيديو كليب لأغنية دويتو بعنوان "بسكوتاية مقرمشة" والتي تجمع لأول مرة بين حسن شاكوش وحمادة مجدي، بمشاركة الراقصة الاستعراضية جوهرة.

ونالت الأغنية ردود أفعال إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذي نالته بعد طرح البرومو الخاص بها منذ فترة وتصدره قوائم البحث والتريند على "سوشيال ميديا" وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.

"بسكوتاية مقرمشة" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكي، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج أحمد أشرف "توتى". ويُعرض الكليب الآن على قناة مزيكا الفضائية.

واحتفل شاكوش مؤخرا بتصدر أوبريت "حكاية مصر" والذي يضم عددا كبيرا من نجوم الغناء التريند، وتحقيق مشاهدة عالية بعد طرحه بيوم واحد، وكتب شاكوش عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد الله تريند على قناتي".

ويضم أوبريت "حكاية مصر" محمد فؤاد ووائل جسار ومدحت صالح وهشام عباس ومي سليم وياسمين علي وأمينة ودياب وعمر كمال وحسن شاكوش.

وبذلك يكون ضم هذا الأوبريت جميع ألوان الغناء الطرب الأصيل في مدحت صالح ومحمد فؤاد ووائل جسار وهشام عباس، والغناء الشعبي المتمثل في دياب وأمينة والمهرجانات المتمثل في عمر كمال وحسن شاكوش والأوبرالي المتمثل في مغنية الأوبرا ياسمين علي.

وكان واجه مغنيا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش هجومًا شديدًا، بعد إعلان عمر كمال عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك"، مشاركتهما في أوبريت "حكاية مصر".