حسن شاكوش يتعهد لنقيب الموسيقيين: أوعدك مفيش ألفاظ خارجة تاني

وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، التحية إلى الفنان الكبير هاني شاكر على منحه فرصة التقديم من جديد لنقابة المهن الموسيقية وأن يكون عضوًا فيها.

وقال "شاكوش" لـ"الوطن": "أشكر سيادة النقيب على فرصته الجديدة لي، وأعده بانني سألتزم تمامًا بكل ما تفرضه النقابة من معايير، ولن تكون هناك أى كلمات خارجة".

وحرص الفنان عمر كمال، على الحضور إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، لمساندة حسن شاكوش، و بعض أصدقاءه من مطربي المهرجانات، أثناء إجراء اختبار الأصوات الجديدة المنعقدة بمقر نقابة المهن الموسيقية اليوم.

فيما علمت "الوطن" أن مطرب المهرجانات حمو بيكا غير مسموح له بتقديم أوراقه في لجنة الاختبارات المنعقدة اليوم بنقابة الموسيقيين.

وأشار المصدر إلى أنَّ بيكا سيمنع من مزاولة المهنة أو التقدم لها بسبب سوء السلوك وقيامه من قبل باقتحام النقابة والتهديد بهدمها، إضافة لوجود قضية متداولة في القضاء بين النقابة وبينه.

وكان المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أوضح أنَّ مجلس الإدارة صرح للجنة القيد، بإجراء الاختبارات للأصوات الجديدة، التي ترى في نفسها الموهبة والقدرة على الأداء الصحيح، مشيرًا أنَّ هذا أحد الأدوار المهمة للنقابة، وهو اكتشاف وتقديم المواهب الجادة للمجتمع.

وأشار "أبو اليزيد"، في بيان، إلى أنَّ النقابة تقرر لجان الاختبارات على نحو دائم على مدار العام، سواء بالمقر العام للنقابة أو بالنقابات الفرعية واللجان المنتشرة في كل المحافظات، ويأتي دائما تشكيل هذه اللجان على نحو علمي ودقيق، وتضم في تشكيلها نخبة من الفنانين الكبار والخبراء، سواء من داخل مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية المتخصصة، ويمكن لكل شخص التقدم لهذه اللجان، واجتياز اختباراتها للحصول على تصريح بمزاولة المهنة، حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأكّد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، "نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملًا كان أو حاصلًا على تصريح سنوي -منتسبًا- وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة".

وكانت "الوطن"، قد حصلت على الضوابط التي وضعتها نقابة المهن الموسيقية بعد قرار رئيس الوزراء بعودة الأفراح في الأماكن المفتوحة، والذي أعلنه منذ قليل.

ووضعت النقابة عددًا من البنود التي يجب تطبيقها فى الحفلات والأفراح المقبلة، وهي أن نسبة الإشغال بالقاعة لا تتعدى 50% وتوفير بوابة تعقيم على مدخل القاعة، وتوفير جهاز كاشف حراري على كل بوابة، مؤكّدة إلزام العاملين بالقاعات بارتداء الكمامة والقفازات، وتوفير المعقمات بكميات كافية في دورات المياه ومدخل القاعة.