متخصص: التنسيق بين مصر وقبرص واليونان يوقف تركيا عند حدها

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، المتخصص في الشأن التركي، إنه منذ عام 2014، تم الاتفاق مع قبرص واليونان لدراسة الهجرة غير النظامية، والتصدي للإرهاب، وتبادل معلومات استخباراتية والتصدي.

وأضاف "عبدالفتاح" في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك تنسيق لتبادل الخبرات بين الدول الثلاثة للاستفادة من منظمة شرق المتوسط، وجرى عقد 7 قمم، وغدا الأربعاء تعقد القمة الثامنة، بحضور زعماء الدول الثلاثة، لأن القاهرة تؤيد موقف قبرص واليونان، ضد تركيا رغم أن التحرشات الحادثة من الجانب التركي لا تستهدفها.

وأشار إلى أن منتدى شرق المتوسط، تحول إلى منظمة من أجل العمل على إنشاء بورصة للغاز في المستقبل على شاكلة بورصة النفط التي تتحكم في سعر النفط في العالم وإيصال رسالة إلى تركيا بأن دول شرق المتوسط متضامنة بدعم أوروبي أمريكي، حيث سافر وزير الخارجية الأمريكي إلى قبرص واليونان لإجراء اتفاقات عسكرية مهمة لدعمهما، وكذلك هدد الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات على تركيا إذا لم تتوقف عن ممارستها في شرق المتوسط.