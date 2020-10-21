فتاة الجيزة تعترف: أخويا التوأم كان بيعاشرني وأنا حامل في الشهر الثامن

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها، في واقعة اتهام طالب عمره 14 سنة، بمعاشرة شقيقته التوأم مع والده داخل منزل الأسرة، حتى ظهرت عليها علامات الحمل ثم الولادة.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بإجراء تحليل البنوة، ومعرفة من هو والد الطفل رسميًا، وقررت النيابة تسليمها إلى عمتها، وأخذت عليها تعهدًا بحُسن رعايتها، وإيداع شقيقها التوأم مؤسسة الأحداث.

واستدعت أمس جهات التحقيق الطالب المتهم من مؤسسة الأحداث لاستكمال التحقيقات والذي كشف تفاصيل الجريمة قائلا: "بدأت علاقتي الجنسية بأختى من 12 شهرا وأحنا كنا بنلعب مع بعض وبنتفرج على الأفلام الإباحية اللي كنت بشوفها على تليفوني، وفضلنا سوا لحد ما حملت مني، وأبويا لما عرف وشافنا مع بعض كان بيمارس الجنس معاها".

وجاءت رواية الطالب المتهم متسقة مع رواية شقيقته التي قالت: "بعد ما أمي سابت البيت ومشيت من سنة ونصف تقريبا، أخويا التوأم كان بيفرجني على أفلام إباحية على تليفونه وبعدها حصل معاشرة بينا كتير، وبعد كده لقيت أبويا برضه بيعاشرني لما شاف أخويا معايا، الموضوع ده اتكرر كتير حتى بعد الحمل وكانوا بيعاشروني وأنا في الشهر التامن".

ونسبت النيابة العامة للأب والابن تهم الخروج على قيم المجتمع وممارسة الجنس مع ابنته القاصر، والشروع في قتل الرضيع ثمرة الخطيئة للفتاة.

وانكشفت الجريمة المفزعة، بعدما نجح المارة في الإمساك بالأب وهو يلقي طفلاً رضيعاً في الزراعات، وأنقذ الطفل وجرى إيداعه في أحد المستشفيات، لتتوالى المفاجآت في القضية، بأن الرضيع ثمرة الخطيئة مع ابنته.

وحكى الشقيق التوأم للفتاة تفاصيل الجريمة النكراء، التي مفادها أن والده انفصل عن والدته منذ عام ونصف العام، وأنه أدمن مشاهدة الأفلام الإباحية، وأن شقيقته ضبطته يوماً بمشاهدة فيلم، فأقنعها، وبدأ فى تقليد هذه النوعية من الأفلام، وأن والدهما مارس الرذيلة مع ابنته أيضًا، حتى شعرت بإعياء، واكتشفا أنها حامل.

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة منشأة القناطر، يفيد بضبط مزارع، 52 عاماً، أثناء محاولته التخلص من رضيع وإلقائه في الترعة.

وانتقلت قوة من المباحث، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، وتبين أن الأب حاول التخلص من طفل ناتج عن علاقة غير شرعية بين ابنه وابنته التوأم، وأنه كان على علم بتلك العلاقة، وانتظر حتى أنجبت الابنة الطفل، وقام بحمله عقب ولادته بـ24 ساعة، وحاول التخلص منه لكن المارة نجحوا في الإمساك به وإبلاغ الشرطة.