وزير خارجية السودان: نجري اتصالات دولية لتسوية الديون

قال وزير خارجية السودان المكلف، عمر قمر الدين، في مقابلة مع قناة "العربية"، الثلاثاء، إن رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب يوم تاريخي، مؤكدا "نعمل على شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب خلال مهلة قصيرة".

وكشف "قمر الدين"، عن أن الخرطوم تجري اتصالات لتسوية الديون، مشيرا إلى أن بلاده تتعاون مع الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور.

وأوضح وزير الخارجية السوداني، أن الخرطوم تعمل على صيغة عادلة بشأن محاسبة مجرمي دارفور.

وأشار إلى أن رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب غير مرتبط بقضية إسرائيل.

كانت الخرطوم قد رحبت، الثلاثاء، بعزم واشنطن رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب.

وقالت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، خلال مؤتمر صحفي من الخرطوم الثلاثاء: "نريد أن يعود السودان إلى موقعه الطبيعي"، لافتة إلى أن "هناك نتائج ستكون فورية وأخرى ستأخذ وقتاً لرفع السودان من قائمة الإرهاب".

كما تابعت: "سنعمل على تحسين سعر صرف العملة السودانية"، مشيرة إلى أنه "نسعى لشطب الديون الدولية عن السودان".

وأضافت: "نعمل مع صندوق النقد الدولي لحل مشكلة الديون"، مشددة على أنه "سنتفاوض مع عدد من الدول لإعادة جدولة ديون السودان".

من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في بيان بثه التلفزيون الرسمي فجر الثلاثاء إن "هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون"، مضيفاً: "نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار، وهذا القرار يفتح المجال للإعفاء".

كما اعتبر "حمدوك"، أن القرار "يساعد على فتح الباب أمام الاستثمارات الدولية والإقليمية والاستفادة من التكنولوجيا، إذ بقينا أكثر من عقدين محرومين من ذلك نتيجة للعقوبات".

وأدرج السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية.