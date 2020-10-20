وزير ري جنوب السودان يزور "اقتصادية القناة": نتطلع لتبادل الخبرات

أعرب مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، عن سعادته بزيارة مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، بناءً على دعوة رسمية من نظيره المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، للعام الثالث على التوالي، في الفترة من 18 الى 23 أكتوبر 2020، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب الوزير خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الموارد المائية والري، إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن انبهاره وسعادته بالمشروعات التنموية الموجودة في المنطقة الاقتصادية، التي تخدم بلا شك القارة الأفريقية وليس مصر فقط، متطلعا لنقل الخبرات وما شاهده خلال الزيارة إلى جنوب السودان.

وأكد أهمية تشجيع الاستثمار المصري في بلاده، في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، مناشدا المستثمرين المصريين بالاستثمار في جنوب السودان.

وأجرى وزير الري الجنوب سوداني، زيارة إلى ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، وتعرف على إمكانيات الميناء وأرصفة شحن الحاويات ومحطة صب السوائل، إضافة الى زيارة أحد المصانع الحديثة في المنطقة والمتخصصة في إنتاج الفايبر جلاس، كما تفقد مكونات المصنع وإمكانياته، معربا عن تمنيه بنقل هذه التجارب إلى دولة جنوب السودان.

كما صرح وزير الموارد المائية والري، بأنّ جنوب السودان تتطلع إلى تعزيز العلاقات الممتدة والعريقة مع مصر في المجالات كافة، خاصة النقل والتعليم والكهرباء، والعديد من المجالات التي تهم الجانب الجنوب سوداني، كما أكد قرب تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لبحث المشروعات المشتركة بين الدولتين الشقيقتين.

وعلى صعيد آخر، عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون في مجال الموارد المائية والري، اجتماعها على هامش فعاليات اسبوع القاهرة للمياه، لمناقشة الملفات المشتركة والإنجازات التي تمت منذ زيارة وزير الموارد المائية والري المصري لجنوب السودان في سبتمبر الماضي، إذ جرى الانتهاء من إنشاء محطتي مياه جوفية بالكامل ضمن مشروع إنشاء 6 محطات مياه شرب جوفية في نطاق مدينة جوبا، ومتوقع الانتهاء من 6 محطات مياه الشرب الجوفية بالكامل في مارس 2021.