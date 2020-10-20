مصر ترحب برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

رحبت مصر ممثلة في وزارة الخارجية، بالتفاهمات التي تمّ التوصل إليها بين السودان الشقيق والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن بدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

كما أعربت مصر عن تهنئتها للشعب السوداني الشقيق والسلطات السودانية بمناسبة تلك الخطوة، متطلعة إلى أن تطوي سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان الشقيق.

وأكّدت مصر ثقتها في أن تشكل بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وأن تمهد لعودة السودان سريعاً للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية.