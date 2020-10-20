طارق الشناوي: محمود ياسين جمع بين 3 أجيال من الفنانات وظل الفتى الأول

نعى طارق الشناوي، الناقد الفني، الفنان الراحل محمود ياسين، قائلًا: "لو لم نجد محمود ياسين لاخترعناه"، فالجيل القديم تقدم به السن، وحاولوا صناعة "جان" للسينما المصرية، ولكن الجمهور أحب محمود ياسين، حتى في الأدوار الصغيرة التي أداها.

وأضاف "الشناوي"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن دوره في فيلم "شيء من الخوف" صغيرا، ولكن فيلم نحن لا نزرع الشوك، نجح نجاحا كبيرا، وانهالت عليه العروض.

وأوضح الناقد الفني، أنه في السبعينيات قام محمود ياسين ببطولة 12 فيلما، وهو كان يعشق المسرح، ولكنه ترك ميراثا كبيرا من الأعمال السينمائية، موضحًا أن ياسين كان يجمع بين 3 أجيال من الفنانات، وظل هو الفتى والنجم الأول، موضحا أنه مثل مع فاتن حمامة، وشادية، وجيل ميرفت أمين، وجيل نجلاء فتحي، وكان الفتى الأول في كل الأفلام.

وأشار إلى أن الفنان محمود ياسين ونجلاء فتحي، حدث بينهما "كيميا"، والجمهور يختار الثنائي، ويسعى المنتج لإنتاج أعمال درامية له بناء على طلب الجماهير، موضحًا أن ياسين متعدد النغمات في الأعمال التي يقوم بها، ويؤدي الأفلام الرومانسية، والعسكرية، والشخصيات تفرض نفسها عليه، كما أنه كان قارئا جيدا، ومثقفا ما ساهم في أنه تنوع، ولم يكرر نفسه.

وتابع، أن فيلم "الباطنية"، كان من أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وبداية جماهيرية كبيرة للفنانة نادية الجندي، وأشار إلى منطقة الباطنية التي تتاجر في المخدرات، والتي تخلصت منها أجهزة الأمن فينا بعد.