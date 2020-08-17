طارق الشناوي لـ"الوطن": شويكار كانت إحدى بطلات مسرحية "ريا وسكينة"

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، أن الفنانة الراحلة شويكار كانت إحدى بطلات مسرحية "ريا وسكينة"، ولكن المشروع لم يكتمل.

وقال "الشناوي" لـ"الوطن": "من الكواليس التي لا يعلمها كثيرون أن مسرحية ريا وسكينة كانت تجمع في البداية شويكار وسهير البابلي وليس شادية، ولكن شويكار تراجعت، وقرر سمير خفاجة أن يعيد الفكرة ويستبدلها بشادية، وكان التفكير الأساسي في البداية هو أن المسرحية تجمع أكبر نجمتين وقتها على المسرح، وهما شويكار وسهير البابلي، لكن للأسف لم تُكتمل التجربة بتراجع شويكار".

ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، وقالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".