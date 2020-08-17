طارق الشناوي لـ"الوطن": شويكار غيرت مفهوم الكوميديا النسائية

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن مصر فقدت قيمة عظيمة مثل شويكار، التي أثرت الفن بعدد من الأعمال المتميزة.

وأوضح الشناوي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن شويكار ابتعدت عن الفن، في توقيت بدأت الأدوار الجيدة تقل، مضيفا شويكار في السنوات الاخيرة ابتعدت جدا بعد فيلم"كلمني شكرا"، وكانت حريصة أن تبتعد صورة وصوت.

وأضاف: أتذكر كان هناك برنامج كنت ضيف فيه تقديم لميس الحديدي، الحلقة كانت عن فؤاد المهندس، وابن فؤاد المهندس موجود، وحاولت لميس معها، لكنها رفضت الحديث، كانت تريد الابتعاد تماما عن الإعلام.

وكشف الشناوي أن شويكار قدمها في البدايات فؤاد المهندس كبطل، ولكن عبدالمنعم مدبولي السكرتير الفني "أنا وهو وهي"، كانت من إخراج مدبولي، وهو كان أستاذا في توجيه الممثل، وكان يعرف جيدا كيف يخلق كوميديا، وأكدت شويكار هذا الكلام في كل أحاديثها.

ولفت الشناوي، إلى شويكار غيرت مفهوم "الكوميديانا"، مضيفا كان قبلها ماري منيب، زينات صدقي، وداد حمدي، اتحدث عن الكوميديانات اللاتي كنا نشاهدهن دائما لم يكن الجمال متوفر، والضحك كان ينبع من زيادة الوزن، أو التلعثم، أشياء من هذا القبيل، لكن شويكار جعلت الجمال جزء من الحكاية، بالاضافة إلى الدلع الذي كان يعتبر جزء من تكونها الشخصي، وتمتاز أيضا بأنها صاحبة صوت جميل ومبهج، وقدمت دويتو غنائي مع فؤاد المهندس، وقدمت صباح أغنيه مشابهة، لكن شويكار كسبت بأدائها المرح الجميل.

ويواصل الشناوي، رأينا شويكار أيضا في أفلام جادة، مثل "الرجال لا يتزوجون الجميلات"، وهي البطلة الجميلة، ومجرد تغيير في الأنف تحولت من جميلة، لامرأة غير جميلة، ما أريد أن أقوله أنها ممثلة موهوبة، لكن الجزء الذي عاش أكثر، ظهورها مع فؤاد المهندس، إلا أن فؤاد، لم يكن أناني، فمسرحية "سيدتي الجميلة"، كانت شويكار موجودة بنفس القوة، وأقول أن البطلة الأساسية "صدقة" شويكار، وهذا يحسب لفؤاد المهندس، لم يقل كيف أصبح البطل المساعد، ولكن شويكار أثبتت تحملها لهذه المسئولية.