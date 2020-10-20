حمدي الميرغني ورامي إمام يشاركان سليمان عيد في حفل زفاف ابنته

احتفل الفنان سليمان عيد، بزفاف ابنته سلمى، بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

ومن ضمن الفنانين الذين شاركوه فرحته حمدي الميرغني، طاهر أبو ليلة، محمد ثروت، فتوح أحمد، علي ربيع، كريم محمود عبدالعزيز، أوس أوس، محمد لطفي، عمرو عبدالجليل، هاني رمزي، رامي إمام.

وتصدر النجم الكوميدي، مؤشرات محرك البحث جوجل "تريند" خلال الفترة الماضية ، وذلك بعد حديث "السقا" عن مغامراتهما، وقت الصغر، وصفًا إياه بـ"عشرة عمره"، خاصة واقعة الغرق الطريفة التي انتشله منها السقا برفقة محمود عبدالمغني، في مياه الإسكندرية، وهو ما حكاه نجم الأكشن خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم".

وأضاف سليمان عيد لـ"الوطن"، أنه لم يعلم بأمر تصدر اسمه لـ"التريند"، ولكنه عرف من المحيطين به، "علاقتي مش قوية بالتكنولوجيا، وموضوع إني كنت تريند ده ولا أعرف عنه حاجة غير بالصدفة"، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن الأمر لا يعنيه كثيرًا بقدر ما يعنيه سعادة الجمهور، إلا أنه "شيء يرفع المعنويات بالتأكيد، ومبسوط إن الجمهور بيدور عليا".

وعلق الفنان الكوميدي عن موقف الغرق، الذي رواه "السقا"، قائلًا: "السقا طول عمره جدع، وحكى الموقف بشكل دمه خفيف ومش جديد عليه، مش هقدر أقول حاجة زي اللي قاله".

وتابع "عيد"، أنه حاليًا يشارك في مسرحية كوميدي بعنوان "صباحية مباركة"، بطولة الفنان علي ربيع وأوس أوس وحسام داغر وطاهر أبو ليلة، فضلًا عن أنه انتهى من تصوير فيلم "الإنس والنمس"، بطولة الفنان محمد هنيدي والمقرر عرضه في اجازة منتصف العام.