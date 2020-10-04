سليمان عيد: علاقتي بالسقا قوية.. وطلعت "تريند" وأنا معرفش

قال الفنان الكوميدي سليمان عيد، إن علاقه بالفنان أحمد السقا قوية للغاية، منذ بداياتهما في دخول مجال الفن وحتى الآن، حيث يتعاملان كشقيقين، وليس كأصدقاء مهنة، بحكم ما مر بهم من مواقف سوية، أثبت خلالها الثنائي مدى ارتباطهما ببعضهما.

وتصدر النجم الكوميدي، أمس، مؤشرات محرك البحث جوجل "تريند"، وذلك بعد حديث "السقا" عن مغامراتهما، وقت الصغر، وصفًا إياه بـ"عشرة عمره"، خاصة واقعة الغرق الطريفة التي انتشله منها السقا برفقة محمود عبدالمغني، في مياه الإسكندرية، وهو ما حكاه نجم الأكشن خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم".

وأضاف سليمان عيد لـ"الوطن"، أنه لم يعلم بأمر تصدر اسمه لـ"التريند"، ولكنه عرف من المحيطين به، "علاقتي مش قوية بالتكنولوجيا، وموضوع إني كنت تريند ده ولا أعرف عنه حاجة غير بالصدفة"، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن الأمر لا يعنيه كثيرًا بقدر ما يعنيه سعادة الجمهور، إلا أنه "شيء يرفع المعنويات بالتأكيد، ومبسوط إن الجمهور بيدور عليا".

وعلق الفنان الكوميدي عن موقف الغرق، الذي رواه "السقا"، قائلًا: "السقا طول عمره جدع، وحكى الموقف بشكل دمه خفيف ومش جديد عليه، مش هقدر أقول حاجة زي اللي قاله".

وتابع "عيد"، أنه حاليًا يشارك في مسرحية كوميدي بعنوان "صباحية مباركة"، بطولة الفنان علي ربيع وأوس أوس وحسام داغر وطاهر أبو ليلة، فضلًا عن أنه انتهى من تصوير فيلم "الإنس والنمس"، بطولة الفنان محمد هنيدي والمقرر عرضه في اجازة منتصف العام.

وكان السقا حكى خلال اللقاء، عن صداقته بالفنان سليمان عيد، واصفًا إياه بأنه أطيب شخص عرفه، كما تحدث عن المقالب التي يدبرها كل منهما في الآخر، منها محاولة سليمان عيد للسباحة في أحد شواطئ الإسكندرية خلال وجودهما على متن أحد المراكب، إلا أنه "غطس" ولم يظهر مجددًا وأدرك حينها السقا أن صديقه يتعرض للغرق.

وترك السقا المركب التي كان فوق متنها لينزل إلى البحر بحثًا عن سليمان عيد واستغرق الأمر نحو 150 ثانية لإنقاذه، وتعرض سليمان عيد للحرق من الدرجة الثالثة بعد إنقاذه من الغرق واستلقائه على الشاطئ تحت أشعة الشمس الحارقة عدد كبير من الساعات.