سمير صبري: محمود ياسين ونجلاء فتحي كان بينهما "هارموني"

قال الفنان سمير صبري، إن كلا من الفنان الراحل محمود ياسين ونجلاء فتحي، كان بينهما "هارموني"، وعملا معا 25 فيلمًا، مضيفًا: "أنا شاركت معاهم في 5 أفلام"، موضحًا أن رمسيس نجيب المنتج المعروف كان يرغب في أن يصنع من نجلاء فتحي بطلة مثل فاتن حمامة.

وأضاف "صبري"، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يُعرض على شاشة "on e"، أنه في أحد الأفلام طلب منه المخرج حلمي رفلة أن يتناولوا وجبة "سمك"، وحينها نسي "رفلة" دواء القلب الخاص به ونام، ثم توقفوا عند صيدلية لشراء الدواء الخاص به لإعطاءه إياه.

وتابع، سألت محمود ياسين ذات مرة عن أكثر الأفلام قربًا إلى قلبه، ليرد: "عذاب امرأة، وقاع المدينة"، حيث كان بهما أدوارًا مختلفة للمرأة.

وكشف، أن الفنان الراحل رفض العمل في فيلم "بمبة كشر" مع الفنانة نادية الجندي، التي قالت إنها سوف تصبح مشهورة في يوم من الأيام، وتنتج فيلما وتأتي بمحمود ياسين لكي يمثل فيه، وهو ما حدث في فيلم "الباطنية".

وأشار "صبري" إلى أن الفنانة شهيرة، كانت زوجة وصديقة وأمًا لمحمود ياسين، وكانت تتمنى أن يكون الاهتمام الإعلامي به وهو على قيد الحياة.

محمود ياسين من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام، بزغ نجمه فنيًا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله الدرميو "أبو حنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان".

وتزوج محمود ياسين بالفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان عمرو محمود ياسين.