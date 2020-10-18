رانيا محمود ياسين تُرثي والدها: يا وجع القلب عليك

نشرت رانيا محمود ياسين، صورة لها من عزاء والدها الفنان الراحل محمود ياسين، ورثته فيها، قائلة: "يا وجع القلب عليك يا أبي"، وذلك على صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

وتوفى الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 79 عامًا.

ومحمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وبزغ نجمه فنيًا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة فقد ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان".

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة "رانيا" و"عمرو".