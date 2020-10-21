قناة وصفحات الراقصة لوردينا تتعرض للقرصنة.. والبرازيلية تحذر جمهورها

كشفت الراقصة البرازيلية لوردينا، عن تعرضها للسرقة الإلكترونية، قبل ساعات، إذ فقدت قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكذلك صفحتها على موقع "فيس بوك"، وحذفهما بشكلٍ نهائي.

وكتبت "لوردينا"، عبر خاصية الـ"ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، عن نجاح مجموعة من القراصنة في سرقة صفحاتها، ومن المُقرر تدشين صفحات جديدة لها خلال الساعات المقبلة، وإعلانها للجمهور.

وكان طارق عبدالمحسن، مدير أعمال الراقصة البرازيلية لوردينا، قد نفى ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن ارتفاع أجرها في الحفلات، بعد واقعة الفيديو الشهير الذي ظهرت فيه داخل أحد صالونات التجميل.

وقال "عبدالمحسن"، لـ"الوطن"، إن الراقصة لم ترفع أجرها في الحفلات، بعدما حظيت بشهرة كبيرة في مصر، خلال وقتٍ قصير، لافتًا إلى أنها تحصل على 12 ألف جنيه في الساعة الواحدة، حال إحياءها لحفلٍ دون مطرب أو فرقة، بينما تحصل على 15 ألفا في الساعة حال اصطحابها لفرقتها المكوّنة لـ14 فردًا.

وأكد مدير أعمال الراقصة أنها تلقت عروضًا الفترة الماضية بشأن المشاركة في فيديو كليب كموديل إلا أنها رفضتها: "هي عاوزة تظهر كراقصة ومع نجوم كبار مش مطربين مغمورين".

أثارت الراقصة البرازيلية لوردينا، جدلاً واسعا على مدار الساعات الماضية، بعد ظهورها في مقطع مصور، وهي ترقص فيه على نغمات مهرجان "اخواتي"، داخل أحد صالونات التجميل، فقد حظيت بإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.