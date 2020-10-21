صور.. إزالة 220 مخالفة إشغال طريق خلال حملة ليلية بكفر الدوار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، منذ قليل، حملة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاجا للمواطنين، بنطاق الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة.

جاءت الحملة الليلية في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بإزالة جميع حالات إشغالات الطريق وتسهيل الحركة المرورية أمام المركبات بالشوارع الرئيسية.

وأسفرت الحملة الليلية عن إزالة 220 حالة إشغال، وكذلك التحفظ على عدد 80 كرسيا، فضلاً عن مصادرة عدد من "الشيش" نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي والكافتيريات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشملت الحملة التي جاءت بإشراف أحمد حمزة، نائب رئيس المدينة، مناطق "شارع المحكمة، التمليك، الحدائق"، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المهندس عادل عبد الكريم، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن رفع ٤٥٦ حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك، كما تم غلق وتشميع كافتيريا لمخالفة القرارات الاحترازية.

وفي وقت سابق، قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجولة ميدانية تفقد خلالها شوارع الجمهورية والكورنيش وميدان الشهداء وأعمال تطوير وتجميل شارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور،

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والعمل على إظهار كافة الشوارع بالشكل الجمالى والحضارى اللائق.