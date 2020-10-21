بوسي: البعض استغل والدي لمحاربتي.. ولم يقف أحد بجانب أولادي في محنتي

بعد صمت طويل منذ خروج والدها محمد شعبان لوسائل الاعلام وشكوته من ابنته الفنانة بوسي لعدم وسائلها عليه وعدم علاجه.

أصدرت الفنانة بوسى بيانا توضيحا اكدت فيه إنها تتعرض لحملة ممنهجة من الاغتيال المعنوى، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفنى ونجوميتها دون وجه حق وأوضحت أنه تم استغلال والدها لهز صورتها أمام الرأى العام، في مشهد ظالم ومؤسف، مؤكدة أنها لا تتوانى لحظة غن تقديم يد العون لوالدها منذ أن عرفت طريقها للنجومية.

وأعربت بوسى فى البيان عن دهشتها وانزعاجها لما يحدث في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من هجوم ضارى عليها، قائلة:"أنا مش مصدقة اللى بيحصل، خاصة أنى لم أقصر لحظة واحدة في تقديم المساعدة والعون لوالدى، وكل طلباته مجابة على قدر ما استطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الإعلام بيومين"،وأضافت:"بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقى كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفوا معه دون النظر إلى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة".

وتساءلت بوسى، أين كانوا الذين يريدون تشويه صورتى عندما كنت في محنة وتركت أولادى بمفردهم ولم يجدوا من يحنو عليهم ويسأل عنهم في وحدتهم، موجهة عتابا لكل الذين يستمعون للرأى من طرف واحد قائلة:"قبل أن تحكموا على شخصى وتنالوا منى اعرفوا الحكاية، أنا المظلومة وليس أبى، ويعلم الله أنى لم أقصر معه ولا مرة وهو يعلم ذلك، وكنت أرسل له المال مع اخوتى.

"وتابعت: "مررت بظروف صعبة كادت تهتك أي بني آدم ومررت بأزمة طاحنة ولم أجد أبى معى، لكنى حريصة كل الحرص على صلة الرحم رغم الجفا الذي رأيته منه".

قال محمد شعبان والد المطربة بوسي، إن حالته الصحية جيدة، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية في إحدى عينيه، كما أنه يعاني من حساسية على الصدر، ومرض في البروستاتا.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم" : "عندي بلاوي سودة، وفي نفس الوقت أنا معنديش شغلة ولا مشغلة، لأني في العام 77 من عمري".

وتابع أنه عندما أصيب بمرض "مياه على العين"، أغلق ورشته وباع العدةـ، ولم يعد قادرًا على كسب رزقه، موضحًا أن الجراحة التي يجب أن يخضع لها في عينه، تبلغ تكلفتها نحو 8 آلاف جنيه، كما أنه ينفق 40 جنيه يوميًا على علاجه، للحصول على أقراص وبخاخات.

وواصل: "عندي مشاكل في التنفس، وباخد جلسة كل ساعتين و3 ساعات، وقربت أعمل علمية في عيني، وأجريت التحاليل واستلفت فلوس على أمل إن بنتي هتبعت لي، لكنها مبعتتش، ووفروا لي علاج لمدة 5 أيام.. مفيش مشاكل بيني وبينها، بس بقالها 4 سنين مش بتبعت لي فلوس، واتصلت بيها أكثر من 10 مرات وكل شوية تقول لي بكرة وبعده، وبسبب وعودها بستلف فلوس على أساس إنها هتبعت، لكنها مش بتبعت".

ورد عليه الإعلامي سيد علي قائلًا: "أعدك أنه في خلال هذا الأسبوع، هيبقى عندك ثمن العملية والعلاج هيبقوا عندك".