مصدر مقرب من بوسي: أبوها يعتبرها "منجم فلوس".. ولم يهتم بها مطلقا

قال مصدر مقرب من الفنانة بوسي، رفض ذكر اسمه، إن بوسي من أجدع الشخصيات التي يمكن التعامل معها، وعمرها ما بخلت على أى شخص طلب مساعدتها.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن ما يردده والدها محمد شعبان عار تماما من الصحة، وأن بوسي ساعدته كثيرا، واكتشفت مؤخرا بأن المرسال الذي كانت ترسل معه الأموال، كان يسرق منها، وبسبب ظروفها الأخيرة مع طليقها فطين، لم تتمكن من إرسال مبالغ مالية له، بسبب عدم وجود عمل لها.

أشار المصدر إلى أن علاقة بوسي وشعبان متوترة للغاية، منذ سنوات طويلة، وأنه لم يهتم بها مطلقا، ولم يشعرها فى يوم بأنه والدها، وهي بالنسبة له عبارة عن "منجم فلوس"، ولم يظهر إلا بعد أن انقطع المال عنه.

قال محمد شعبان والد المطربة بوسي، إن حالته الصحية جيدة، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية في إحدى عينيه، كما أنه يعاني من حساسية على الصدر، ومرض في البروستاتا.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم" : "عندي بلاوي سودة، وفي نفس الوقت أنا معنديش شغلة ولا مشغلة، لأني في العام 77 من عمري".

وتابع أنه عندما أصيب بمرض "مياه على العين"، أغلق ورشته وباع العدةـ، ولم يعد قادرًا على كسب رزقه، موضحًا أن الجراحة التي يجب أن يخضع لها في عينه، تبلغ تكلفتها نحو 8 آلاف جنيه، كما أنه ينفق 40 جنيه يوميًا على علاجه، للحصول على أقراص وبخاخات.

وواصل: "عندي مشاكل في التنفس، وباخد جلسة كل ساعتين و3 ساعات، وقربت أعمل علمية في عيني، وأجريت التحاليل واستلفت فلوس على أمل إن بنتي هتبعت لي، لكنها مبعتتش، ووفروا لي علاج لمدة 5 أيام.. مفيش مشاكل بيني وبينها، بس بقالها 4 سنين مش بتبعت لي فلوس، واتصلت بيها أكثر من 10 مرات وكل شوية تقول لي بكرة وبعده، وبسبب وعودها بستلف فلوس على أساس إنها هتبعت، لكنها مش بتبعت".

ورد عليه الإعلامي سيد علي قائلًا: "أعدك أنه في خلال هذا الأسبوع، هيبقى عندك ثمن العملية والعلاج هيبقوا عندك".