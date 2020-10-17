والد بوسي: "بقالها 4 سنين مش بتبعتلي فلوس وكل شوية تقولي بكرة وبعده"

قال محمد شعبان والد المطربة بوسي، إن حالته الصحية جيدة، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية في إحدى عينيه، كما أنه يعاني من حساسية على الصدر، ومرض في البروستاتا.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم" : "عندي بلاوي سودة، وفي نفس الوقت أنا معنديش شغلة ولا مشغلة، لأني في العام 77 من عمري".

وتابع أنه عندما أصيب بمرض "مياه على العين"، أغلق ورشته وباع العدةـ، ولم يعد قادرًا على كسب رزقه، موضحًا أن الجراحة التي يجب أن يخضع لها في عينه، تبلغ تكلفتها نحو 8 آلاف جنيه، كما أنه ينفق 40 جنيه يوميًا على علاجه، للحصول على أقراص وبخاخات.

وواصل: "عندي مشاكل في التنفس، وباخد جلسة كل ساعتين و3 ساعات، وقربت أعمل علمية في عيني، وأجريت التحاليل واستلفت فلوس على أمل إن بنتي هتبعت لي، لكنها مبعتتش، ووفروا لي علاج لمدة 5 أيام.. مفيش مشاكل بيني وبينها، بس بقالها 4 سنين مش بتبعت لي فلوس، واتصلت بيها أكثر من 10 مرات وكل شوية تقول لي بكرة وبعده، وبسبب وعودها بستلف فلوس على أساس إنها هتبعت، لكنها مش بتبعت".

ورد عليه الإعلامي سيد علي قائلًا: "أعدك أنه في خلال هذا الأسبوع، هيبقى عندك ثمن العملية والعلاج هيبقوا عندك".

وقال والد المطربة بوسي، أمس في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن ابنته أرسلت إليه رجلين، أخبراه أنهما يعملان في المجال الفني، وجاء إليه بناء على طلبها لمعرفة احتياجاته المالية، وإرسالها له في أسرع وقت، متابعًا: "بس هي مكلمتنيش، ولسه محدش بعتلي حاجة خالص".

وأضاف أنها أخبرته منذ 3 أيام، بعدم رغبتها في الحديث معه، متابعًا: "عملالي بلوك من تليفونها، وآخر مرة قالتلي إنسى ان ليك بنت اسمها بوسي".