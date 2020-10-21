خالد أنور: كنت بحلم أدخل هندسة قبل ما أحب التمثيل ومسرح المدرسة السبب

كشف الفنان خالد أنور، عن بداياته الفنية، مشيرًا أن بداية نشاطه الفني كانت في مسرح المدرسة السعيدية بالجيزة.

وقال "أنور"، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه لم يكن يرغب في التمثيل مطلقًا ولم يكن هدفه وأنه كان يهدف لدخول كلية الهندسة، مشيرًا أنهم عرضوا على الطلاب الاشتراك في النشاط الفني والمسرحي فاشترك في مسرح المدرسة.

وأضاف: "دخلت المسرح من هنا حسيت أن ده اللي أنا عايز أعمله وهو ده المكان اللي عايز أبقى موجود فيه"، معتبرًا أن التمثيل بالنسبة له كان كسرًا للملل الذي يعيشه نظرًا لأنه كان يقدم شخصيات مختلفة: "حبيت الموضوع من غير ما أعرف ليه وحبيت المسرح والتمثيل جدا وكملت وسيبت المذاكرة ومبقتش بذاكر خالص".

وأوضح أنه كان من الأوائل في الدراسة قبل عشقه للمسرح ولكنه حصل على مجموع ضعيف جدا في الثانوية العامة بسبب اهتمامه الكبير بالمسرح وإهماله للكتب المدرسية.

وأشار أن أول فيلم شارك فيه كان "الجيل الرابع" مع المخرج أحمد نادر، لافتًا أنه التحق بمعهد الفنون المسرحية بعد الثانوية العامة، وأنه كان يُعرض عليه المشاركة في الإعلانات وكان يرفض "مكنتش عايز أعمل إعلانات وكنت حابب أمثل الأول وبعدين قالوا لي إعلان من اللي هيتعرضوا في رمضان وهيضربوا وكلموني قالوا لي المخرج هيقعد معاك أنت وواحد كمان وهيختار منكم واحد ولما روحت الشركة لقيت كمية شباب مش أقل من 400 واحد في سني والدنيا زحمة جدا ودخلنا عملنا تيست الإعلان والمخرج اختارني والكاستينج لما شافني بمثل الإعلان قالي تعالى أعمل تيست لفيلم جديد وتعالى مثل فيه، ودخلت عملت تسيت مع المخرج المنفذ شريف إسماعيل".

وتابع: "بعدها بشهر كلمني المخرج المنفذ وطلب منى أروح الشركة المنتجة وروحت فعلا وعملت تيست مع المخرج أحمد نادر جلال ومشيت وكلموني بعد شهر قالوا لي المخرج عايز يقابلك وروحت له فعلا أداني ورق الفيلم وقالي أدخل اوضة إقرا الفيلم براحتك وركز على شخصية ياسر الجوب".

واستطرد: "دخلت الأوضة وقريت الفيلم وكان دور حلو جدا ومثلت مشهد مع المخرج وقالي خد الاسكريبت وروح ولقيت نفسي بعمل فيلم بطولة مع المخرج أحمد نادر جلال".