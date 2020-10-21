مصادر: "الموسيقيين" ستوافق على شاكوش إذا قدم مؤهله أو شهادة محو الأمية

علمت "الوطن"، من مصادرها بنقابة المهن الموسيقية، أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ملزم بتقديم مؤهله التعليمي أو شهادة محو أمية خلال الأيام المقبلة، حتى يتثنى لمجلس إدارة النقابة قبول ورقه، خاصة بعد أن نجح فى الاختبار الفني، وفشل فى اختبار القراءة أمام لجنة الاختبارات أمس الثلاثاء.

"شاكوش" أخبر اللجنة بأنه يمتلك مؤهلا دراسيا، ولكن فى اختبار القراءة فشل فى القراءة، وهو الأمر الذى ترفضه النقابة فى شروطها، حيث أنها تجبر العضو على معرفة القراءة البسيطة والكتابة حتى لا يقع فى مشاكل إدارية أثناء توقيع العقود.

أما مطرب المهرجانات "كزبرة"، فتم رفضه استلام ورقه خلال لجنة الاختبارات التى تمت يوم الثلاثاء، وسيسمح له التقدم فى اللجنة المقبلة فور الإعلان عنها.

ورفضت اللجنة السماح لـ حمو بيكا بالتقدم للاختبارات، نظرا لوجود قضية متداولة فى ساحات المحاكم وعلى أثرها سيتحدد إمكانية السماح بالتقدم من عدمه نظرا لأنه لو تم الحكم عليه سيمنع نهائيا من التقدم لحسن السير والسلوك.

كشف الموسيقار صلاح الشرنوبي، أحد أعضاء لجنة تحكيم اختبارات نقابة المهن الموسيقية، عن كواليس اللجنة التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، إذ سجل نحو 14 فردًا غياب، بينما حضر 40 فردًا فقط.

وقال "الشرنوبي" لـ"الوطن"، إن حسن شاكوش نجح في اختبارات اللجنة فنيًا: "صوته حلو ونجم كويس"، مُشيدًا بموهبته الغنائية، مؤكدًا أن لجنة التحكيم أجمعت على قبوله فنيًا، بينما رسب في اختبارات القراءة، وفشل في قراءة أحد الأسماء، فضلًا عن عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

وأشار إلى أنّ عمر كمال، تقدّم للاختبارات أيضًا ونجح فيها، إذ حظيت موهبته بإشادة من قبل لجنة التحكيم، لافتًا إلى أن فريق المدفعجية، تقدّم للانضمام إلى شعبة الـ"راب" ولقيت قبول اللجنة أيضًا.