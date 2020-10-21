أحمد داش: سيبت الكرة عشان الفن وبفكر في ممارسة الإخراج والكتابة

قال الفنان الشاب أحمد داش، إنه كان يلعب كرة القدم في نادي إنبي في صغره، ولكنه ترك كرة القدم من أجل التمثيل.

وأضاف "داش"، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه بسبب التمثيل والبروفات والتصوير بدأ يغيب عن التمارين الرياضية مما جعله يترك كرة القدم، لافتًا أن بدايته في مجال الفن كانت المشاركة في الإعلانات.

وأشار "داش" أنه شارك في اختبار كاميرا لفيلم "لا مؤاخذه" مع عمرو سلامة وبعد أسبوع تواصلوا معه وطلبوا منه التصوير.

وعن دوره في مسلسل "البرنس"، أكد "داش" أن الدور كان صعبا بالنسبة له نظرًا لأنه دور شاب مدمن ورحلته مع الإدمان، وكانت الصعوبة أنه سيظل يقدم دور شاب تحت تأثير المخدر طوال فترة المسلسل بالرغم أنه لم يجرب هذا الإحساس من قبل معتبرًا أن هذا هو سبب صعوبة الدور عليه.

وأوضح الفنان الشاب أنه يحب الإخراج وبدأ يميل للكتابة، مؤكدًا أنه يرغب في تقديم أعمال صادقة وحقيقية سواء قدمها كممثل أو مخرج أو سيناريست.